المطران عطا الله حنا: القدس مدينة ايماننا وحاضنة أهم مقدساتنا

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم، وفدا كنسيا من الكنيسة الارثوذكسية اليونانية، وقد استقبلهم في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم، ومتمنيا بأن ترفع الكنائس المسيحية في العالم الدعاء والصلاة بحرارة من اجل فلسطين الارض المقدسة وخاصة من أجل أهلنا في غزة، الذين يعانون من سياسة العقاب الجماعي والآلام والاحزان والمعاناة المروعة.



صوت الكنيسة يجب أت يبقى دائما صوتا حرا بعيدا عن أية أجندات سياسية

وقال المطران عطالله في كلمته، بأن صوت الكنيسة يجب ان يبقى دائما صوتا حرا بعيدا عن أية أجندات سياسية او مصالح شخصية، ومواقفنا يجب ان تكون منادية دائما بالحق والعدالة ونصرة المظلومين والمتألمين والمضطهدين في كل مكان.



وأوضح أن رسالة المسيحية في عالمنا اليوم هي رسالة محبة لا حدود لها، ودفاع عن كل انسان مظلوم والفلسطينيون يظلمون، ووجب ان يكون هنالك موقف مسيحي عالمي مطالب بانهاء الاحتلال وتحقيق امنيات وتطلعات شعبنا الفلسطيني.



ولفت: اما القدس فهي مدينة ايماننا وحاضنة اهم مقدساتنا ولا يجوز القبول بما يحدث فيها من محاولات هادفة للنيل من طابعها وهويتها وتزوير تاريخها، فكما تستهدف القدس ويستهدف الفلسطينيون فيها يستهدف أيضا الحضور المسيحي العريق والاصيل في هذه المدينة المقدسة.



وتابع، فمن باب الجديد مرورا بباب الخليل ووصولا للحي الأرمني كما وغيرها من الاحياء هنالك استهداف للمسيحيين ناهيك عن مظاهر العنصرية والبصق التي يتعرض لها بعض رجال الدين المسيحي وخاصة داخل القدس القديمة.



وقدم للوفد وثيقة الكايروس الفلسطينية، متحدثا عن أهدافها ورسالتها، ومضامينها كما وأجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات.

