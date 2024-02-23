غدًا.. البابا يترأس طقس تدشين كنيسة العذراء بأرض الجولف

كشف مصدر كنسي عن أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس صباح غد السبت، تدشين كنيسة العذراء بأرض الجولف.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه من المقرر أن يترأس البابا افتتاح الخدمات الجديدة التي تم تطويرها لخدمة شعب الكنيسة في الفترة الماضية.

وعلى الصعيد ذاته، يستعد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال شهر مارس المقبل لعدد من الفعاليات والأنشطة وترؤس اجتماعات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ورسامة عدد من الأساقفة على أبرزهم أسقف لإيبارشية نجع حمادي، وذلك خلفًا للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والذي رحل في 22 ديسمبر 2022.

ومن المقرر وفقًا لمصادر كنسية أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني رسامات الأساقفة الجدد خلفًا للأساقفة الراحلين يومي 9 و10 مارس 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، لإيبارشيات نجع حمادي وجنوب ألمانيا والمنصورة وشمال فرنسا.

وشهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية رحيل عدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا.

وكشف مصدر كنسي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس قداس تدشين كنيسة القديس أبي سيفين بحدائق القبة في 2 مارس 2024.

وأضاف المصدر الكنسي أنه يشارك البابا في طقس التدشين عدد من أساقفة ومطارنة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسهم الأنبا ميخائيل أسقف حدائق القبة والأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية.

وتنعقد جلسات المجمع المقدس في الفترة من 3 إلى 7 مارس 2024 بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وسيترأس قداسة البابا تواضروس الثاني في الفترة من 3 إلى 7 مارس 2024 جلسات المجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون على أن يترأس الجلسة الختامية في7 مارس بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.