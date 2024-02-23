موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان 2024

يكثر البحث حاليًا عن موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لصوم يونان 2024، والذي يعد أول أصوام عام 2024.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان 2024 الموافق يوم الإثنين المقبل 26 فبراير، والذي يستمر لمدة 3 أيام وينتهي يوم الخميس الموافق 29 فبراير الجاري، وتحتفل الكنيسة بفصح يونان وتحيي خلال أيام هذا الصوم قصة يونان النبي.



ومن المقرر أن تقيم الكنيسة عددًا من القداسات الإلهية بالتزامن مع بدء صوم يونان وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عددًا من المشاركة.

الصوم المعروف بـ صوم يونان مدته ثلاثة أيام، وهو يسبق عادة الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويعرف (فطر) صوم يونان بـ(فصح يونان) وهو اصطلاح كنسي فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضا (عيد الفصح)، ما يدل علي أن الكنيسة تنظر إلي قصة يونان علي أنها رمز لقصة المسيح مخلصنا. فالفصح كلمة عبرانية معناها (العبور) أطلقت في العهد القديم علي عيد الفصح اليهودي تخليدا لعبور الملاك المهلك عن بيوت بني إسرائيل.