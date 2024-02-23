الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوية جيوفانينا فرانكي
تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الجمعة، ذكرى الطوباوية جيوفانينا فرانكي – مؤسسة.
ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-
- ولدت جيوفانينا فرانكي في 24 يونية 1807م في مدينة كومو بإيطاليا من عائلة أرستقراطية، وهي الابنة الثانية لسبعة أطفال (5 أخوات وشقيقين) من الزوجين جوزيبي، قاضي محكمة في مملكة فينيتو اللومباردية، وجوزيبينا مازا امرأة نبيلة وثرية.
- ونالت سر العماد المقدس في اليوم التالي لولادتها، ولم تحصل على سر التثبيت إلا في سن الحادية عشرة، كما كانت العادة في تلك الأيام. أمضى طفولتها في المنزل، عندما كانت في السابعة من عمرها، مثل أخواتها، وضعها والداها في مدرسة الزيارة الداخلية لدير القديس كارلو ديلي فيستاندين في كومو لمدة 10 سنوات، وفقًا لتقاليد عائلات المجتمع الراقي، وهناك تلقت تعليمها الفكري والاجتماعي.
- وهناك تعرفت على روحانية المؤسس القديس فرنسيس دو سال، ومشروعه لتأسيس عائلة رهبانية مكرسة لخدمة الكنيسة وعلاج المرضي في منزلهم والتخفيف من آلامهم. وعندما بلغت الثامنة عشر من عمرها عادت إلى منزل والديها، وكرست نفسها لتدريس التعليم المسيحي في رعيتها، وشاركت في العديد من الجمعيات الكاثوليكية المخصصة للأعمال الخيرية، وكان تُظهر دائمًا اهتمامًا كبيرًا باحتياجات الآخرين. تلقت عرضًا للزواج من رجل يكبرها بكثير، فقبلت، لأن هذا هو المسار الذي تتبعه في الحياة كل امرأة بمكانتها الاجتماعية، لكن خطيبها مات بسبب المرض. بعد هذه الخطوبة القصيرة، في عام 1846، عندما كانت جيوفانينا في الثالثة والثلاثين من عمرها، قررت أن تكرس نفسها بالكامل للمسيح.
- شجعها مرشدها الروحي، كانون جيوفاني كروتي، على إعطاء معنى جديد لحياتها، وهكذا، في عام 1853م بعد أن تحررت من الروابط العائلية، بعد أن تزوج إخوتها وأخواتها وتوفى والديها ورثت ثروة هائلة، اشترت جيوفانينا منزلًا كبيرًا في قلب كورتيسيلا، أقدم وأفقر حي في كومو.
- بدأت رحلتها من التفاني الكامل للمرضى الذين يعانون. قامت أيضًا بالرسالة بين السجناء، وضعت ثروتها تحت تصرف الأشخاص الأكثر احتياجًا، وأسست مع ثلاثة من رفيقاتها نينا لويجيا أليجري، ولوكريزيا شيافيتي، وآنا ماريا بوليتي جمعية المحبة لراهبات التمريض، والذي أصبحت اليوم جماعة راهبات الآلام للتمريض.
- افتتح أول دار رعاية للمرضى والنقاهة في فيا فيتاني، في أحد أفقر أحياء كومو، كما قدم الرعاية المنزلية لأولئك الذين لا يمكن إيواؤهم في مصحة المدينة. عاشت الجماعة، تحت إرشاد الأب جيوفاني أبونديو كروتي، معًا في عقار اشتراته جيوفانينا فرانكي في عبر فيتاني. بامتياز من بيوس التاسع سُمح لهم أن يقيموا كنيسة صغيرة في المنزل مخصص لهم، وأن يذهبوا إلى الأماكن الأكثر حرمانًا في كومو لتقديم المساعدة للمرضى في منازلهم، مواجهين كل الصعوبات بشجاعة. إنهم يضعون ثقتهم في حماية عذراء الآلام.
- في عيد الفصح عام 1858، كانت جيوفانينا فرانكي هي الأولى من بين أخواتها التي ارتدت الثوب الرهباني بحسب روحانية القديس فرنسيس دي سال. حيث كان الرهبان السالزيان يساعدون المرضى في المنزل والنساء في سجن سان دونينو. قامت الطوباوية بتأليف "دستور الحياة" لأخواتها، والتي وافق عليه أسقف كومو عام 1862.
- لقد ضرب وباء الجدري الأسود منطقة كومو، وكانت الراهبات في تلك اللحظات أمثلة حية للمحبة والتقوى الإنجيلية المثالية. أدى هذا التضحية بحياتها من أجل حب المرضى والمحرومين إلى نتيجة قاتلة تتمثل في إصابة جيوفانينا بالجدري عندما زارت شخصًا مريضًا في المنزل، وتوفيت بسبب ذلك في الساعة 5.30 صباحًا يوم 23 فبراير 1872، قبل 4 أشهر من بلوغها 65 عامًا.
- وتم تشييع الجنازة صباح 24 فبراير. وتتميز روحانيتها بحياة روحية كبيرة، تتمحور حول الإفخارستيا والتأمل في المسيح المتألم، الذي يمثل المرضى أوضح صورة له. إن الجمع بين محبة الله وحب الآخرين، إلى حد التضحية بالحياة، هو حجر الزاوية في المظهر الروحي للأم فرانكي. وفي المذكرة التي كتبتها الراهبات عن وفاتها نقرأ: "اليوم، 23 فبراير، سقطت بذرة كانت سندًا لنا جميعًا ولكل فقراء المدينة".
- في 20 ديسمبر 2012، اعترف الأب الأقدس بنديكتوس السادس عشر بالطبيعة البطولية لفضائلها، وأعلنها مكرّمة. تم تطويبها في 20 سبتمبر 2014 في كومو، خلال بابوية البابا فرنسيس.