الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوية جيوفانينا فرانكي

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الجمعة، ذكرى الطوباوية جيوفانينا فرانكي – مؤسسة.



ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-