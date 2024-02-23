الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا رافائيل عن صورته بكرسي متحرك بباريس: أنا بخير

الانبا رافائيل
الانبا رافائيل

كشف الأنبا رافائيل الأسقف العام  لكنائس وسط القاهرة، آخر مستجدات حالته الصحية، وذلك بعد تداول صورته وهو على كرسي متحرك خلال زيارته لإيبارشية باريس.

وقال الأنبا رافائيل في تصريحات له: أنا بخير، وحاليًا في زيارة قصيرة لايبارشية باريس وشمال فرنسا بدعوة من أسقفها الحبيب أبي نيافة الأنبا مارك أسقف باريس.

قد تكون صورة ‏‏‏٦‏ أشخاص‏ و‏سكوتر‏‏

وأوضح: وأأسف لانزعاج الأحباء بسبب الصورة المنشورة وأنا على كرسي متحرك، الجميع يعرف أن ركبي تعبانة شوية ومضطر للكرسي المتحرك في المطارات بسبب المسافات الطويلة.

وكانت قد تداول صباح اليوم صورة للأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة وهو على كرسي متحرك خلال زيارته لإيبارشية باريس.

◄زيارته للخارج

وبدأ نيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، أولى فعاليات جولته الرعوية في فرنسا  وذلك من خلال اقامة اجتماع الشمامسة في كاتدرائية السيدة العذراء والملاك رفائيل، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

 ومن المقرر أن يترأس الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة للفعاليات ويتخلل اللقاء الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل، يليها العظة الروحية دراسة إصحاح من الكتاب المقدس، وتستمرالجوله حتى يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024م.

◄من هو الأنبا رافائيل؟

الأنبا رافائيل (وُلِد باسم ميشيل عريان الحكيم)، أسقف عام كنائس وسط القاهرة. من مواليد القاهرة في 6 مايو 1958م ونشأ في حي شبرا.

دراسته


التحق بجامعة عين شمس، بكلية الطب والجراحة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1981، ثم عمل طبيبًا لفترة.

التحق بالكلية الإكليركية وتخرج منها بعد حصوله علي بكالوريوس الكلية الإكليريكة عام 1984.

رهبنته


رسم راهبًا بدير السيدة العذراء - برموس بوادي النطرون باسم (يسطس البرموسي) في عام 1990،

أسقفيته


تم سيامته أسقفاُ عامًا لكنائس وسط البلد بيد الباباشنودة الثالث في 15 يونيو 1997. له العديد من العظات الروحية والكتابات التفسيرية للكتاب المقدس وكتابات أخرى خاصة بالشباب.

ترشحه للباباويه


تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو وأربعة آخرين هم الأنبا تاوضروس، القمص رافائيل أفامينا، القمص باخوميوس السرياني، القمص سارافيم السرياني.

أسماء الفائزين الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات في انتخبات البطريرك
الأنبا رافائيل 1980 صوتا
الأنبا تاوضروس 1623 صوتا
القمص رافائيل أفامينا 1531 صوتا
 

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