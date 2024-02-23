البابا تواضروس الثاني يستقبل قيادات كشفية بالمقر البابوي

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الدكتور خالد عيسوي رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات والدكتور مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، والقائد ماهر ساحلية، رئيس الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس (ديسموس) والدكتورة سارة مجدي من المفوضة الدولية للمرشدات والدكتور أنطوان داود ممثل الاتحاد المصري في الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس.

تم خلال اللقاء مناقشة موضوع استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي والمقرر عقده في شهر أغسطس من العام الجاري.

وأعرب الوفد الكشفي عن شكره للبابا على مباركته على الانضمام للرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس.

وعرض الوفد على قداسة البابا لأهداف الرابطة والدول الأعضاء في الرابطة، كما تمت دعوته لافتتاح مؤتمر الرابطة الذي سيعقد علي هامش المؤتمر العالمي في القاهرة، وأبدى موافقته معربًا عن تقديره للدور الذى تقوم به الكشافة في بناء شخصية الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وجعل شخصياتهم قادرة على التغيير للأفضل.

وكان قد استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ظهرامس الخميس، وفدًا من أساتذة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وهي الزيارة التي تعد تقليدًا سنويًا، يلتقون خلاله بالبابا، وهو التقليد الذي بدأ بزيارة قداسة البابا إلى مقر الأكاديمية في أبي قير بالإسكندرية يوم ٢٢ فبراير من عام ٢٠٢٠ واستمر بحب، حيث صار يعقد في نفس التوقيت من كل عام.

رحب بهم البابا معربًا عن تقديره الكبير للأكاديمية، والدور التعليمي الهام الذي تقوم به في شتى المجالات من خلال فروعها العديدة المنتشرة في محافظات مصر، وأيضًا خارج مصر.

دارت أثناء اللقاء عدة مناقشات، تحدث خلالها الحاضرون عن خبراتهم وذكرياتهم أثناء فترة الدراسة الجامعية مشيدين بالتواصل الرائع وقتها بين الأستاذ والدارسين.

حضرت اللقاء سمو الأميرة دانا فراس رئيسة مجلس الجمعية الوطنية للمحافظة على التراث في البترا بالأردن التي كانت في زيارة إلى الأكاديمية وحرصت على المشاركة في لقاء قداسة البابا.

وفي نهاية الزيارة قدم لهم قداسة البابا بعض الهدايا، والتقطوا مع قداسته الصور التذكارية.