نشاط مكثف لـ"الهيئة الإنجيلية" دعمًا لـ 5 آلاف مزارع بـ 16 محافظة

نفذ قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية -تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي- عددًا من الأنشطة المتميزة خلال الأسبوع الماضي في عدد من المحافظات، خاصةً مع المزارعين في مبادرة "ازرع"، من محافظات الجيزة والمنوفية والدقهلية والشرقية والبحيرة والإسماعيلية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد.

واستهدف نشاط الهيئة القبطية الإنجيلية خلال أسبوع، أكثر من 5000 مستفيد بلقاءات رفع وعي المزارعين بمحصول القمح، وتقديم دعم فني لزيادة إنتاجية الفدان، والإجابة على استفسارات المزارعين التي تواجههم حفاظًا على المحصول.

كما تم تنفيذ عدد من القوافل البيطرية للفحص وعلاج الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والثروة الداجنة، ما بين جراحة ورعاية تناسلية وعلاج باطنة ورش وتجريع للمواشي، بالإضافة إلى عمل حملات قياس سكر في الدم وضغط الدم للاطمئنان واكتشاف الأمراض مبكرًا.

ومن جانبها، قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة: "مستمرون في تنفيذ أنشطة رفع الوعي وتقديم الدعم الفني اللازم لمزارعي مبادرة "ازرع" في جميع محافظات المبادرة، وخاصةً في قضايا الري والتسميد والوقاية من الإصابة بالأمراض، وذلك بهدف تحسين الإنتاجية والحفاظ على محصول القمح".

وشارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل افتتاح الكنيسة الإنجيلية بمنطقة مؤسسة الزكاة وتنصيب القس وائل رمسيس راعيًا لها، اليوم الجمعة، كما شارك في فعاليات الحفل الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس مجدي رفعت، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والقس بيوح عازر، راعي الكنيسة الإنجيلية بنزلة حرز، والقس إكرام عطا، والقس إيليا اسكندر، والشيخ فيكتور فهمي.

وفي بداية الحفل قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب كنيسة مؤسسة الزكاة، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في افتتاح الكنيسة، كما قدم التهنئة للقس وائل رمسيس بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "عدم الفرز وتقسيم البشر أهم وصايا السيد المسيح في مَثل السامري الصالح، وقبول الجميع دون تمييز، وتجاوز الحواجز العتيقة من أجل رؤية جديدة. يا أحبائي علينا أن نعلم جيدًا بأن الخدمة الحقيقة هي مساعدة الناس والمحتاجين أولًا".