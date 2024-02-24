البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا برنابا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة أمس الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا

جاء ذلك لعرض على قداسته بعض الملفات الرعوية المسؤول عنها.

ويواصل قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال الفترة الحالية لاستقبال الأساقفة لمتابعة شئون الكنيسة قبيل بدء الصوم الكبير لعام 2024.

اللقاء السنوي لقداسة البابا مع وفد الأكاديمية العربية للنقل البحري

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من أساتذة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وهي الزيارة التي تعد تقليدًا سنويًا، يلتقون خلاله بقداسة البابا، وهو التقليد الذي بدأ بزيارة قداسة البابا إلى مقر الأكاديمية في أبي قير بالإسكندرية يوم ٢٢ فبراير من عام ٢٠٢٠ واستمر بحب، حيث صار يعقد في نفس التوقيت من كل عام.

رحب بهم قداسة البابا معربًا عن تقديره الكبير للأكاديمية، والدور التعليمي الهام الذي تقوم به في شتى المجالات من خلال فروعها العديدة المنتشرة في محافظات مصر، وأيضًا خارج مصر.

دارت أثناء اللقاء عدة مناقشات، تحدث خلالها الحاضرون عن خبراتهم وذكرياتهم أثناء فترة الدراسة الجامعية مشيدين بالتواصل الرائع وقتها بين الأستاذ والدارسين.

حضرت اللقاء سمو الأميرة دانا فراس رئيسة مجلس الجمعية الوطنية للمحافظة على التراث في البترا بالأردن التي كانت في زيارة إلى الأكاديمية وحرصت على المشاركة في لقاء قداسة البابا.

وفي نهاية الزيارة قدم لهم قداسة البابا بعض الهدايا، والتقطوا مع قداسته الصور التذكارية.

وتبدأ الكنيسة الصوم الكبير أطول أصوامها في 11 مارس 2024 لمدة 55 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في 4 مايو 2024.

الصوم الكبير أقدس أصوام السنة

ويعد الصوم الكبير أيامه هي أقدس أيام السنة، ويمكن أن نقول عنه إنه صوم سيدي، لأن سيدنا يسوع المسيح قد صامه. وهو صوم من الدرجة الأولي، إن قسمت أصوام الكنيسة إلي درجات.

ويتخلل الصوم الكبير مايعرف باسم «أسبوع الألام»، ويعد أسبوع الآلام هو أقدس أيام السنة، وأكثرها روحانية

وقد اختارت الكنيسة لهذا الأسبوع قراءات معينة من العهدين القديم والحديث، كلها مشاعر وأحاسيس مؤثرة للغاية توضح علاقة الله بالبشر. كما اختارت له مجموعة من الألحان العميقة، ومن التأملات والتفاسير الروحية.

ويسمونه أسبوع الآلام، أو أسبوع البصخة المقدس، أو الأسبوع المقدس.