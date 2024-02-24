البطريرك يونان يترأّس رتبة درب الصليب في الأسبوع الثاني من الصوم الكبير

ترأّس البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، رتبة درب الصليب في يوم الجمعة من الأسبوع الثاني من زمن الصوم الكبير لهذا العام، وهي تُقام أيّام الجمعة من أسابيع الصوم الكبير، والتي احتفل بها المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، وذلك في كنيسة مار إغناطيوس الأنطاكي، في الكرسي البطريركي، المتحف – بيروت.



خلال الرتبة، طاف المونسنيور حبيب مراد داخل الكنيسة متأمّلًا بمراحل درب الصليب، فيما تلا المؤمنون الترانيم العذبة الخاصّة بهذه الرتبة بلحن الآلام.

ماهي رتبة درب الصليب؟

درب الصليب، هو رتبة طقسية تقام في زمن الصوم الكبير، وفي أسبوع الآلام، في الكنيسة أو على الطرقات العامة، وتقرأ فيها نصوص صلب المسيح على أربع عشر مرحلة من العهد الجديد إلى جانب بعض المراحل المأخوذة من التقاليد المسيحية. وترفق كل مرحلة من المراحل بتلاوة صلاة الأبانا، وتأمل اجتماعي أو روحي معيّن. يقام درب الصليب في الكنيسة الكاثوليكية، وهناك ممارسات شبيهة لدى الطوائف الأخرى.

المراحل

مراحل درب الصليب الأربعة عشر هي:

المرحلة الأولى، لنتأمل يسوع محكومًا عليه بالموت.

المرحلة الثانية، لنتأمل يسوع حاملًا صليبه.

المرحلة الثالثة، لنتأمل يسوع واقعًا تحت الصليب للمرة الأولى.

المرحلة الرابعة، لنتأمل يسوع ملتقيًا بأمّه المحزونة.

المرحلة الخماسة، لنتأمل يسوع وقد عاونه سمعان القيرواني في حمل الصليب.

المرحلة السادسة، لنتأمل يسوع واقعًا تحت الصليب للمرة الثانية.

المرحلة السابعة، لنتأمل يسوع وقد مسحت وجهه القديسة فيرونيكا.

المرحلة الثامنة، لنتأمل يسوع يعزّي بنات أورشليم.

المرحلة التاسعة، لنتأمل يسوع واقعًا تحت الصليب للمرة الثالثة.

المرحلة العاشرة، لنتأمل يسوع وقد عرّي من ثيابه وسقي خلًا ومرًا.

المرحلة الحادية عشر، لنتأمل يسوع مسمرًا على الصليب.

المرحلة الثانية عشر، لنتأمل يسوع مائتًا على الصليب.

المرحلة الثالثة عشر، لنتأمل يسوع وقد أنزل من الصليب ووضع في حضن أمه المحزونة.

المرحلة الرابعة عشر، لنتأمل يسوع وقد وضع في القبر.