موعد بدء الصوم الكبير لعام 2024

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد الصوم الكبير لعام 2024 في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

إذ تبدأ الكنيسة الصوم الكبير أطول أصوامها في 11 مارس 2024 لمدة 55 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في 4 مايو 2024.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي خلال فترة الصوم الكبير عام 2024.

أقدس أصوام السنة

ويعد الصوم الكبير أيامه هي أقدس أيام السنة، ويمكن أن نقول عنه إنه صوم سيدي، لأن سيدنا يسوع المسيح قد صامه. وهو صوم من الدرجة الأولي، إن قسمت أصوام الكنيسة إلي درجات.

ويتخلل الصوم الكبير مايعرف باسم «أسبوع الألام»، ويعد أسبوع الآلام هو أقدس أيام السنة، وأكثرها روحانية.

مدته 55 يومًا

والصوم الكبير مدته 55 يومًا دعي بالكبير لأنه يحتوي على ثلاث أصوام هي:

1. أسبوع الاستعداد أو بدل السبوت.

2. الأربعين يومًا المقدسة التي صامها الرب يسوع صومًا انقطاعيًا.

3. أسبوع الآلام.

وفي هذا الصوم لا يؤكل السمك الذي يؤكل في الصوم الصغير (صوم الميلاد) وذلك زيادة في التقشف والتذلل أمام الله ونحن نمضي من وراء السيد المسيح مشاركين له في صومه عنا وفي تألمه وموته من أجلنا وهكذا نحمل الصليب معه بقدر استطاعتنا.

ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد الذي يحدد في أي سنة من السنين بحسب قاعدة حسابية مضبوطة (نوردها فيما بعد في نفس الكتيب) بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه وإنما في يوم الأحد التالي له حسب تعاليم كنيسة الإسكندرية والتي تبعها العالم كله في القرون الأولى للمسيحية بحيث لا يأتي المرموز إليه قبل الرمز وبحيث لا نعيد مع اليهود، مع الاحتفاظ بيومي الجمعة لتذكار صلب السيد المسيح والأحد لقيامته.