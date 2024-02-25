"الكاثوليكية" تحي الطوباوي روبرتو دا ربريسيل الكاهن والمؤسس

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكري الطوباوي روبرتو دا ربريسيل الكاهن والمؤسس.

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني

ولد روبرت في أربريسل حوالي عام 1047م، كان والده كاهن، ولما صار شابًا ذهب لدراسة اللاهوت في باريس في عهد بابوية غريغوريوس السابع، تزوج ولكن زواجه لم يدم طويلًا، فأراد أن يصير كاهنًا، وكان عمره أربعين عامًا. فسيم كاهنًا.

فعاش حياة التقوى والقداسة لدرجة أن أسقف أبرشية رين المونسنيور سيلفستر استدعاه لإجراء إصلاحات في الأبرشية وتجديد الحياة الروحية لرجال الدين لقد كان في طليعة الكفاح ضد السيمونية والتسرية الكنسية والزواج غير النظامي.

كان حماسه في إدخال هذه الإصلاحات كبيرًا لدرجة أنه جعل له العديد من الأعداء في الأبرشية، لدرجة أنه اضطر بعد وفاة الأسقف سيلفستر عام 1093 إلى الفرار. بمجرد وصوله إلى أنجيه واصل دراسته مع ماربودو، أسقف رين المستقبلي.

في عام 1095 قرر تغيير حياته. انجذب إلى الزهد، وأصبح ناسكًا في غابة كرون مع أصدقائه برنارد تيرون وفيتالي سافيني وآخرين. تبعه الكثيرون، لدرجة أنه أسس في عام 1096 ديرًا للكهنة الأبرشيين، في لا روي، بالقرب من أنجو. تم انتخاب روبرت أربريسيل كأول رئيس دير لهذه الجماعة.

في نفس العام استدعاه البابا أوربان الثاني وعينه واعظًا وبدأ بالسفر في جميع أنحاء فرنسا، للتبشير ضد الخطايا ودعوة الناس إلى حياة أكثر فضيلة. وكانت كرازته فعالة جدًا واجتذبت الكثير من الناس، خاصة من الفقراء والخطأة..

كان روبرتو داربريسيل رثًا، وكان يسير حافي القدمين ويرتدي ملابس بالية. لكن مظهره الزاهد وفصاحته وممارسته للفضائل جعل الكثير من الناس يلتفون حوله، خاصة بين الفقراء. وتوافد إليه كثير من الرجال والنساء لاعتناق الحياة الرهبانية لكن جماعة كهنة روي رفضتهم. علاوة على ذلك، لم تكن هذه الجماعة تنوي الترحيب بالنساء في جماعتها.

لهذه الأسباب قرر روبرتو داربريسيل بين عامي 1097 و100 مغادرة ديره ليؤسس جماعة جديدة ترحب بالناس من جميع الظروف ومن كلا الجنسين. على الأرض التي تبرع بها له سيد فونتيفرولت، في مقاطعة ماين ولوار الحالية، أسس الدير الجديد.

وقام بتأسيس دير فونتيفرولت من رجال الدين أو من عامة الناس الذين يرغبون في الحياة الرهبانية. وديرًا أخر للنساء للعذارى أو الأرامل. وقام بتعيين رئيس للدير النسائي إمراة كانت متزوجة في السابق، وكانت أول من تم اختيارها هي بترونيلا دي شيميلي، التي خلفتها ماتيلدا من مين، عمة هنري الثاني ملك إنجلترا.

ومع نمو جماعته الرهبانية، واصل روبرت الأربريسيل رسالته الوعظية المتجولة

كان حاضرًا في مجالس نانت وبواتييه عام 1100 ودعم المندوبين البابويين الذين حرموا فيليب الأول ملك فرنسا كنسيًا بسبب اتحاده غير الشرعي. وفي أواخر حياته دعا إلى عقد مجمع عام في شهر سبتمبر 1116 لضمان استقرار القوانين والدساتير في ديره.