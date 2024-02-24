مصدر كنسي يكشف مواعيد وجدول اجتماعات المجمع المقدس والميرون ورسامة الأساقفة

كشف مصدر كنسي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن تفاصيل جدول أجتماعات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإعداد الميرون ورسامات الأساقفة الجدد الذي يترأسهم البابا في مارس المقبل.

وأضافت المصادر الكنسية في تصريحاتها الخاصة أنه یترأس قداسة البابا تواضروس الثاني خلال شھر مارس المقبل 2024 اجتماع المجمع المقدس وسیامة أساقفة جدد، وإعداد زیت المیرون المقدس.

ولفتت أنه تعقد لجان المجمع المقدس لعام 2024 بالكاتدرائیة المرقسیة بالعباسیة من الإثنین إلى الأربعاء -٤ ٦ مارس، على أن يترأس البابا تواضروس الجلسة الختامیة للمجمع المقدس في ۷ مارس - بدیر الأنبا بیشوي بوادي النطرون.

وتابعت: أنه يترأس سیامات الآباء الأساقفة الجدد لإيبارشيات نجع حمادي والمنصورة وجنوب المانيا وفرنسا، في السبت ۹ مارس وذلك بعشیة السیامات على أن يترأس قداس السيامات الأساقفة في الأحد ۱۰ مارس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني عمل المیرون المقدس یومي الإثنین والثلاثاء ۱۱ – ۱۲ مارس بدیر الأنبا بیشوى بوادى النطرون وھي المرة الرابعة في حبریة قداسة البابا تواضروس الثاني حیث تم إعداده أعوام: ۲۰۱٤م - ۲۰۱۷م - ۲۰۲۱م.

مكونات الميرون المقدس

أفاوية ومفردها فوه بضم الفاء وسكون الواو كمثل قولنا قول - أقوال - أقاويل وهي في الاصطلاح الطقسي تعني أصناف التوابل والنباتات العطرية التي تدخل في طبخ زيت الميرون المقدس بواسطة البابا البطريرك وبمشاركة الأباء الأساقفة.

ويتكون الميرون المقدس من مواد عطرية وأفاوى ذكرت معظمها في الكتاب المقدس (سفر الخروج، حيث أمر الله موسى النبي بأن يصنع منها زيت المسحة التي يُسْتَخْدَم في التكريس والتشدين (خر 30: 22-33)). وكانت تُسْتَخْدَم في:

1. المسحة التي كان يُمسح بها الكهنة والملوك والأنبياء.

2. في العطور والأطياب.

3. في الحنوط التي كانت توضع على الموتى قبل تكفينهم.