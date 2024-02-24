السبت 24 فبراير 2024
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"الكاثوليكية" تحي ذكري الطوباوي جوزيف ماير نوسر

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكري الطوباوي جوزيف ماير نوسر، رجل عائلة الشهيد.


ونستعرض أبرز المعلومات وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:

  • وُلد جوزيف ماير نوسر في 27 ديسمبر عام 1910 في بولزانو، في منزل ماسو متوسط الحجم (منزل ريفي نموذجي) يقع في بياني دي بولزانو، بالقرب من نهر إيساركو. لم تكن الأسرة ثرية: كان الأب صانع نبيذ،. توفي الأب في الحرب عام 1915 وترك زوجته وأطفالها السبعة. وكان جوزيف، أو بيبي كما كانوا يسمونه في المنزل، هو الطفل الثالث.
  • نشأ وترعرع في بيئة صحية في مزرعة النصر، وتعلم مشاركة الخبز مع من لا يملكون شيئًا: كان باب المزرعة مفتوحًا دائمًا للمحتاجين، الذين لم يغادروا أبدًا دون الضروريات. كان مفتونًا بشخصية وعمل الطوباوي فيديريكو أوزانام، مؤسس ندوات القديس منصور دي بول. وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه كان موهوبًا بحساسية خاصة تجاه الفقراء
  • . في رسالة يعود تاريخها إلى عام 1940، كتب إلى الأعضاء الآخرين: «عندما يستعد عضو في جمعية القديس منصور لزيارة عائلة فقيرة، عليه بأي ثمن تنظيم وقته حتى يتمكن من تخصيص ما لا يقل عن عشر إلى خمس عشرة دقيقة للزيارة. أصبح في عمر 22 عامًا فقط عضو جمعية بولزانو/سنترو ثم جمعية مقاطعة بياني، التي تأسست عام 1937م، والذي أصبح رئيسًا لها.
     
  • وواصل إثراء ثقافته بالقراءة المتواصلة، من الكتب المقدسة إلى القديس توما الأكويني. وبشغف خاص، كرس نفسه للرسائل التي كتبها في السجن القديس توماس مور، مستشار الملك هنري الثامن، الذي عارض طلاق الملك ودوره كرئيس لكنيسة إنجلترا، وانتهى الأمر بقطع رأسه. كان أيضًا مهتمًا جدًا بالحركة الليتورجية، وشجع الشباب على المشاركة بنشاط في القداس من خلال استخدام كتاب القداس ثنائي اللغة.
     
  • في عام 1936 قبل دعوة البابا بيوس لم تكن هذه الأوقات سهلة بالنسبة للعمل الكاثوليكي: على الرغم من الاعتراف به في اتفاق عام 1929، إلا أنه عارضه النظام الفاشي بقوة وفي كثير من الأحيان. وفي بولزانو كان الوضع أكثر إثارة للقلق: فقد عُقدت اجتماعات الشباب في دير في لانا، بعيدًا عن أعين المتطفلين. عندما تم تشكيل المجموعة بشكل جيد، تم انتخاب جوزيف، الأكثر اجتهادًا وتحفيزًا، رئيسًا.
     
  • منتبهًا لأحداث تلك الفترة المضطربة، التي كانت نذيرًا لمزيد من الاضطرابات، اهتم بإعطاء شبابه مؤشرات على سلوكهم كمسيحيين، كما في خطاب ألقاه في يوم عيد العنصرة عام 1936م.  
     
  • ، تزوج في 26 مايو 1942 وفي العام التالي فرحوا بميلاد ألبرت. لم يلهيه الزواج عن نشاطه الاجتماعي والديني المتعدد الأوجه، مما أدى أيضًا إلى تجنيده قسرًا في فرق الجيش النازي ونقله إلى كونيتز للتدريب. جنبًا إلى جنب مع التلقين والتدريبات العسكرية التي من شأنها أن تجعله عضوًا مثاليًا في قوات الأمن الخاصة، يقومون أيضًا بإعداده للقسم، وتعليمه الصيغة: «أقسم لك، أدولف هتلر، الفوهرر ومستشار الرايخ، بالولاء والشجاعة. أعدك رسميًا ورؤسائك المعينين بالطاعة حتى الموت.
  • أصدر جوزيف ماير نوسر، وهو شاب كاثوليكي شاب من جنوب تيرول وكان أيضًا زعيمًا للعمل الكاثوليكي، حكم الإعدام عليه في 4 أكتوبر 1944. إن رفضه، مثل رفض الشهداء المسيحيين في القرنين الثالث والرابع، الذين رفضوا باسم الله الخدمة العسكرية في القوات الإمبراطورية، تم نطقه في الواقع أمام رئيسه في مركز تجنيد قوات الأمن الخاصة في كونيتز، بروسيا. وأصدرت المحكمة العسكرية بحقه حكمًا غير قابل للاستئناف: حكم الإعدام رميًا بالرصاص، في معسكر الاعتقال داخاو
  • . لكن ماير نوسر لم يصل حتى إلى داخاو: فقد توفي في عربة مغلقة أثناء رحلة النقل. في 24 فبراير 1945، تم إعلان تطويب جوزيف ماير نوسر رسميًا من قبل الكاردينال أنجيلو أماتو، عميد مجمع قضايا القديسين، بتكليف من البابا فرانسيس؛ وتم الاحتفال بتاريخ 18 مارس 2017 بحضور الأسقف إيفو موسير في كاتدرائية بولزانو، حيث تم نقل جثمان الطوباوي الجديد.
الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية بمصر الطوباوي جوزيف ماير نوسر الاب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني

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