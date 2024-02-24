السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

موعد ومكان استئناف البابا عظته الأسبوعية وانطلاق أسبوع الصلاة

جريدة الدستور

یترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندریة وبطریرك الكرازة المرقسیة، أول أیام أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسیحیین أثناء اجتماعه الأسبوعي یوم الأربعاء ۱۳ مارس، بكنیسة الشھید العظیم مارجرجس و الأنبا ابرآم، ھلیوبولیس، مصر الجدیدة. 

ويعقد أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحين 2024 في مصر حاملاً شعار" أحب الرب إلهك.. وأحب قريبك مثلما تحب نفسك"، وذلك ببرنامج الأحتفالات تبدأ من يوم الأربعاء 13 مارس 2024 وينتهي يوم 22 مارس 2024.

يأتي وذلك بدعوة من مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر، ّ ویتضمن البرنامج صلوات ولقاءات عدة مع مختلف الطوائف المسیحیة. 

يأتي ذلك مع استأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية، في 13 مارس 2024، وذلك بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب الاحتفالات أعياد الميلاد المجيد والغطاس ورأس السنة الميلادية.

ومن المقرر أن تتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

تاريخ أسبوع الوحدة

تعود جذور أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين إلى منتصف القرن التاسع عشر، وتنبثق عن مبادرات بعض الحركات الكنسية في المحيط الإنجيلي والبروتستانتي، وكان الأب بول واتسون – كاهن إنجيلي ومشارك في تأسيس «مؤسسة التكفير» – أول من بدأ بثُمانيّة (ثمانية أيام) من أجل وحدة المسيحيين، احتفل بها لأول مرة من 18 إلى 25 يناير 1908.

محطّات مهمة في تاريخ أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين

1740 وُلدت في اسكوتلندا حركة من الجماعة الخمسينيّة البروتستنتيّة وكان هدفها الدعوة الى الصلاة وتجديد الإيمان بالمشاركة مع جميع الكنائس الأخرى، وكان القسّ الإنجيليّ جوناثان إدوارد يدعو الى يوم صلاة وصوم من أجل الوحدة، كيما تجد الكنائس كلّها الرغبة الرسوليّة.

1820 نشر القسّ هالداين ستيوارت ‘مقترحات’ من أجل وحدة المسيحيّين الشاملة بواسطة حلول الروح القدس.

1840 دعا القسّ إغناطيوس سبنسر، قسّ أنغليكانيّ ارتدّ لاحقًا الى الكاثوليكيّة، الى إنشاء ‘إتّحاد الصلاة من أجل الوحدة’

1867 في مقدّمة مقرّراتها، شدّدت الجمعيّة العامّة لأساقفة الكنيسة الإنغليكانيّة في لامبث لعى أهمّية الصلاة من أجل الوحدة، وأعادت التذكير بهذا في الإجتماعات اللاّحقة.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني أول أیام أسبوع الصلاة وحدة المسیحیین العظیم مارجرجس و الأنبا ابرآم سبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحين 2024

مواد متعلقة

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بأرض الجولف

موعد بدء الصوم الكبير لعام 2024

البطريرك يونان يترأّس رتبة درب الصليب في الأسبوع الثاني من الصوم الكبير

البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا برنابا

بث مباشر.. صلوات تدشين المذابح الجانبية لكنيسة السيدة العذراء مريم

نشاط مكثف لـ"الهيئة الإنجيلية" دعمًا لـ 5 آلاف مزارع بـ 16 محافظة

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوية جيوفانينا فرانكي

أساقفة يترأسون قداس عيد القديس ميخائيل البحيري المُحرقي

الأكثر قراءة

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلى لخطف صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

الحكم فى طعن مرتضى منصور على حبسه لسبه رئيس الأهلى 23 مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس