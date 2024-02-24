موعد ومكان استئناف البابا عظته الأسبوعية وانطلاق أسبوع الصلاة

یترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندریة وبطریرك الكرازة المرقسیة، أول أیام أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسیحیین أثناء اجتماعه الأسبوعي یوم الأربعاء ۱۳ مارس، بكنیسة الشھید العظیم مارجرجس و الأنبا ابرآم، ھلیوبولیس، مصر الجدیدة.

ويعقد أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحين 2024 في مصر حاملاً شعار" أحب الرب إلهك.. وأحب قريبك مثلما تحب نفسك"، وذلك ببرنامج الأحتفالات تبدأ من يوم الأربعاء 13 مارس 2024 وينتهي يوم 22 مارس 2024.

يأتي وذلك بدعوة من مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر، ّ ویتضمن البرنامج صلوات ولقاءات عدة مع مختلف الطوائف المسیحیة.

يأتي ذلك مع استأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية، في 13 مارس 2024، وذلك بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب الاحتفالات أعياد الميلاد المجيد والغطاس ورأس السنة الميلادية.

ومن المقرر أن تتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

تاريخ أسبوع الوحدة

تعود جذور أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين إلى منتصف القرن التاسع عشر، وتنبثق عن مبادرات بعض الحركات الكنسية في المحيط الإنجيلي والبروتستانتي، وكان الأب بول واتسون – كاهن إنجيلي ومشارك في تأسيس «مؤسسة التكفير» – أول من بدأ بثُمانيّة (ثمانية أيام) من أجل وحدة المسيحيين، احتفل بها لأول مرة من 18 إلى 25 يناير 1908.

محطّات مهمة في تاريخ أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين

1740 وُلدت في اسكوتلندا حركة من الجماعة الخمسينيّة البروتستنتيّة وكان هدفها الدعوة الى الصلاة وتجديد الإيمان بالمشاركة مع جميع الكنائس الأخرى، وكان القسّ الإنجيليّ جوناثان إدوارد يدعو الى يوم صلاة وصوم من أجل الوحدة، كيما تجد الكنائس كلّها الرغبة الرسوليّة.

1820 نشر القسّ هالداين ستيوارت ‘مقترحات’ من أجل وحدة المسيحيّين الشاملة بواسطة حلول الروح القدس.

1840 دعا القسّ إغناطيوس سبنسر، قسّ أنغليكانيّ ارتدّ لاحقًا الى الكاثوليكيّة، الى إنشاء ‘إتّحاد الصلاة من أجل الوحدة’

1867 في مقدّمة مقرّراتها، شدّدت الجمعيّة العامّة لأساقفة الكنيسة الإنغليكانيّة في لامبث لعى أهمّية الصلاة من أجل الوحدة، وأعادت التذكير بهذا في الإجتماعات اللاّحقة.