الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

سيامة وترقية شمامسة لكنيسة القديس مار جرجس بولاية أركنساس بيد نيافة الأنبا يوسف

الانبا يوسف
الانبا يوسف

ترأس الأنبا يوسف مطران تكساس، فلوريدا وجنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة ليتل روك في بولاية أركنساس الأمريكية.

جاء ذلك بحضور ومشاركة كهنة الكنيسة، وعقب صلاة الصلح أتم الحبر الجليل سيامة شماس جديد وترقية آخرين وسط فرحة شعب وكهنة الكنيسة.

وفي مساء نفس اليوم ترأس الحبر الجليل عشية قداس الأحد وإجتماع الأسرة، بكنيسة القديسة العذراء مريم والقديس الأنبا رويس بمدينة ممفيس في ولاية تينسي.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان 2024 غدًا الأثنين 26 فبراير 2024، والذي يستمر لمدة 3 أيام وينتهي يوم الخميس الموافق 29 فبراير الجاري، وتحتفل الكنيسة بفصح يونان وتحيي خلال أيام هذا الصوم قصة يونان النبي.

وتطلق إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخلال فترة الصوم، أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات الصوم ويبدأ الأثنين وينتهي بفصح يونان، ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي خلال فترات الصوم وتطلق الكنائس القبطية أكثر من قداسا.

صوم يونان

وصوم يونان في حكم أصوام المرتبة الأولي، فيصام انقطاعيًا صومًا نسكيًا إلي ساعة متأخرة، ولا يأكلون فيه السمك، مثله في ذلك مثل الصوم الأربعيني، والأربعاء والجمعة وأسبوع الآلام، وبرمون عيديّ الميلاد والغطاس المجيدين.

يقع صوم يونان دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين وتصومه الكنيسة تشبهًا بالنبي يونان واستمطارًا لمراحم الله. كما إنه يهيئ أذهان المؤمنين لرحلة الصوم الكبير من توبة ودفن وقيامة مع المسيح وكما حدث مع يونان النبي.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني عمل المیرون المقدس یومي الإثنین والثلاثاء ۱۱ – ۱۲ مارس  بدیر الأنبا بیشوى بوادى النطرون وھي المرة الرابعة في حبریة  قداسة البابا تواضروس الثاني حیث تم إعداده أعوام: ۲۰۱٤م - ۲۰۱۷م - ۲۰۲۱م. 

لأنبا يوسف مطران تكساس مار جرجس ليتل روك فلوريدا وجنوبي الولايات المتحدة الأمريكية

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