الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

غدًا.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم يونان لـ 3 أيام

الكنيسة
الكنيسة

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان 2024 غدًا الأثنين 26 فبراير 2024، والذي يستمر لمدة 3 أيام وينتهي يوم الخميس الموافق 29 فبراير الجاري، وتحتفل الكنيسة بفصح يونان وتحيي خلال أيام هذا الصوم قصة يونان النبي.

وتطلق إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخلال فترة الصوم، أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات الصوم ويبدأ الأثنين وينتهي بفصح يونان.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي خلال فترات الصوم وتطلق الكنائس القبطية أكثر من قداسا.

وصوم يونان في حكم أصوام المرتبة الأولي، فيصام انقطاعيًا صومًا نسكيًا إلي ساعة متأخرة، ولا يأكلون فيه السمك، مثله في ذلك مثل الصوم الأربعيني، والأربعاء والجمعة وأسبوع الآلام، وبرمون عيديّ الميلاد والغطاس المجيدين.

ويقع صوم يونان دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين وتصومه الكنيسة تشبهًا بالنبي يونان واستمطارًا لمراحم الله. كما إنه يهيئ أذهان المؤمنين لرحلة الصوم الكبير من توبة ودفن وقيامة مع المسيح وكما حدث مع يونان النبي.

ما هو صوم اليونان 2024

ودخل صوم يونان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عهد البابا "إبرام ابن زرعة السرياني" الـ62 في تعداد بطاركة الإسكندرية، وذلك في القرن العاشر الميلادي، وكان ذلك أن هذا البابا لم يكون راغب أن يصوم ”أسبوع هرقل” والذي كان يمارسه الأقباط في ذلك الوقت.

إذ صام البابا إبرام هذا الصوم في مقابل فرضه عليهم أن يصوموا ثلاثة أيام علي اسم يونان،فنظرًا لتقواه قبل الأقباط ممارسة هذا الصوم بغير تردد، مقدمة قطمارس الصوم الكبير، والذي اهتم بطباعته للمرة الثانية  الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف والبهنسا، والقمص برنابا البرموسي رئيس دير السيدة العذراء البراموس سابقًا، وكان ذلك في عهد المتنيح البابا يوساب الثاني الـ115.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان صوم يونان 2024 بفصح يونان قصة يونان النبي

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