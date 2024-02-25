الأنبا بشارة يترأس القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالهريف

ترأس اليوم صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك صلاة القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالهريف، وكان في استقبال نيافته الأب القمص دانيال اسحق راعي الكنيسة.

وقدّم نيافته القداس لأجل الكنيسة لتكون دائما في نمو وخير وبركة، ولأجل السلام في كل العالم.

وفي عظته أشار نيافته لضرورة العمل لاجل طعام الحياة الأبدية الا وهو الصلاة والتأمل والجهاد الروحي وممارسة أعمال المحبة والرحمة بطرق ملموسة في واقع الخبرات البشرية، وهذا يتطلب مسيرة ايمان يتم فيها الدخول الى العمق اكثر واكثر.