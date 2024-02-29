مجلة الكرازة تكشف تفاصيل وموعد انعقاد جلسات المجمع والميرون

أعلنت مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن تفاصيل انعقاد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والسيامات ، و إعداد زيت الميرون المنعقدين في مارس المقبل.

ووفقًَا لمجلة الكرازة فإن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس خلال شهر مارس المقبل اجتماع المجمع المقدس وسيامة أساقفة جدد، وإعداد زيت الميرون المقدس.

موعد انعقاد لجان المجمع المقدس

وأضافت إن انعقاد لجان المجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية من الإثنين 1 إلى الأربعاء 4 - 6 مارس، على أن تكون الجلسة الختامية للمجمع المقدس 7 مارس - دير أنبا بيشوي.

ولفتت المجلة إلى أنه من المقرر أن يترأس البابا سيامات الآباء الأساقفة الجدد، في السبت 9 مارس عشية السيامات والأحد 10 مارس قداس السيامات.

وأوضحت، أن عمل الميرون المقدس يومي الإثنين والثلاثاء 11 - 12 مارس بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون وهي المرة الرابعة في حبرية قداسة البابا تواضروس الثاني حيث تم إعداده أعوام 2014 - 2017 - 2021.

تفاصيل خريطة نشاط البابا تواضروس خلال مارس المقبل

وكانت قد كشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة سابقة عن تفاصيل خريطة نشاط البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية في مارس المقبل وتفاصيل انعقاد جلسات المجمع المقدس ورسامة الأساقفة الجدد.

أبرزها رسامة أسقف نجع حمادي.. خريطة نشاط البابا تواضروس خلال مارس المقبل

من المقرر وفقًا لمصادر كنسية أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني رسامات الأساقفة الجدد خلفًا للأساقفة الراحلين يومي 9 و10 مارس 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة وذلك لإيبارشيات نجع حمادي وجنوب المانيا والمنصورة وشمال فرنسا، جدير بالذكر شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية رحيل عددٍ من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا.

تدشين كنيسة أبي سيفين

إذ كشف مصدر كنسي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس قداس تدشين كنيسة القديس أبي سيفين بحدائق القبة في 2 مارس 2024.

وأضاف المصدر الكنسي، أنه يشارك البابا في طقس التدشين عددًا من أساقفة ومطارنة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسهم الأنبا ميخائيل أسقف حدائق القبة والأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية.

