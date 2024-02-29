الخميس 29 فبراير 2024
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الكرازة

الأنبا توما يترأس القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بجهينة

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

ترأس الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بجهينة.

 عظة حول دعوة الرب الأولى إلى يونان

شارك في الصلاة الأب إرميا عياد، راعي الكنيسة، و ألقى المطران كلمة العظة حول "دعوة الرب الأولى إلى يونان"، إذ يدعوه لينطلق إلى نينوى، ويحثّها على التوبة، لكنّ يونان لم يطع أمر الرب وذهب إلى مكان آخر، بعيدًا عن الرب، لأن تلك المهمّة كانت صعبة بالنسبة له، ولذلك ذهب إلى ترشيش وخلال العاصفة، التي سببتها الريح الشديدة، التي ألقاها الرب على البحر أُلقي يونان في البحر، لأن هَذِهِ الزَّوبعَةَ العَظيمَةَ قد حَلَّت بسببه، ولكن ما إن وقع في البحر حتى ابتلعه حوت، وبقى يونانُ في جَوفِ الحوتِ ثَلاثَةَ أَيّامٍ وَثَلاث لَيال، إلى أن قذفه إلى اليابس.

واستكمل الأب المطران: إن الدعوة الثانية عندما كلّم الله يونان ثانية، لكنَّ يونان أطاع هذه المرّة، وذهب إلى نينوى فَآمَنَ أَهلُ نينَوى بِالله، وَنادَوا بِصَومٍ وَلَبِسوا مُسوحًا مِن كَبيرِهِم إِلى صَغيرِهِم. فَرَأى اللهُ أَعمالَهُم، أَنَّهُم تابوا عَن طَريقِهِم الشِّرّير.

 حيتان دنيوية

واختتم راعي الإيبارشية عظته قائلا، في حياتنا كثيرًا من الحيتان تبلعنا، منها حوت النميمة، والكذب، والحقد، والكراهية، والشر، ولكن الكتاب المقدس يقول لنا في هذه الفترة: إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم حتى تحل علينا نعمة الغفران.

جدير بالذكر أن الكنائس المسيحية احتفلت على مدار 3 أيام بصوم يونان النبي، وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد فصح يونان بعد صيام دام ثلاثة أيام.

 وترأس أساقفة الكنيسة القداسات الإلهية على مدار الثلاثة أيام الماضية
ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية فى أيام البابا إبرام بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ62 في القرن العاشر

الانبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس نينوي

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