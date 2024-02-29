الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يصلي قداس صوم نينوى

فيليبس عيسى
فيليبس عيسى

احتفل الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر صباح أمس الأربعاء  بالقداس الإلهي بمناسبة صوم نينوى، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس في القاهرة. 

وخدم القداس عدد من شمامسة وكورال الكنيسة، كما حضره حشد من الشعب المؤمن، وبعد القداس مباشرةً تشارك الجميع الأغابي أي لقمة المحبة في باحة الكنيسة.

ضرورة الاستعداد الكامل للصوم

وخلال عظته شدد الأب الربان على ضرورة الاستعداد الكامل للصوم والاقتراب إلى الله في زمن قلت فيه التوبة كما تاب أهل نينوى، وأوصى الشعب أن ينسب كل عمل يديه لمشيئة الله باستمرار، وطاعته وانتظار توقيته المفرح مثلما تعلم يونان النبي.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد  فصح يونان بعد صيام دام ثلاثة أيام؛، إذ ترأس أساقفة الكنيسة القداسات الإلهية على مدار الثلاثة أيام الماضية.

"يونان" يهيئ أذهان الأقباط للصوم الكبير

ووفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن صوم يونان يقع دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، وتصومه الكنيسة تشبّهًا بالنبي يونان، وذلك لأنه يهيئ أذهان الأقباط للصوم الكبير، ومدة صوم يونان ثلاثة أيام، ويبدأ عادة يوم الإثنين وينتهي بفصح يونان وذلك يوم الخميس.

ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية فى أيام البابا إبرام بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ62 في القرن العاشر، و"صوم يونان" هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.

الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمناسبة صوم نينوى كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس

مواد متعلقة

اليوم.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بـ"فصح يونان"

الأنبا توما يترأس القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بجهينة

الأنبا بشارة يترأس القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالهريف

الكنيسة تترقب رسامة أساقفة جدد.. مصدر: حتى الآن لم توجد معلومات مؤكدة

وفاة راهب من دير "الأنبا صموئيل" بجبل القلمون عن عمر 68 عامًا

"الكاثوليكية" تحي ذكري القديسان لويچي ڤرسيليا وكالّيستو كاراڤاريو

سيامة وترقية شمامسة لكنيسة القديس مار جرجس بولاية أركنساس بيد نيافة الأنبا يوسف

غدًا.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم يونان لـ 3 أيام

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل.. أول رد من شيرين عبدالوهاب حول عودتها لـ"حسام حبيب"

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

السفير السودانى: زيارة البرهان للقاهرة تأتى فى سياق التواصل المستمر بين قيادتى البلدين

أسعار الدواجن اليوم الخميس 29-2-2024 في بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة

العاملون فى المنظمات الإنسانية بفلسطين يواجهون الترحيل من إسرائيل بعد تجميد تأشيراتهم

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة