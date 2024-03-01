الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

"الكنيسة" تنشر سلسلة تعريفية بـ"الميرون المقدس"

ملامح في سر الفرح
ملامح في سر الفرح

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، طقس صناعة الميرون المقدس في 11 و12 مارس 2024، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والذي يبدأ بالتزامن مع بداية الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 55 يومًا، إذ يبدأ في 11 مارس 2024.

ومن المقرر أن يشارك البابا في طقس صناعة الميرون المقدس عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر وخارجها، ومن المقرر أن يضيف البابا تواضروس الثاني خميرة الميرون المقدس في قداس شم النسيم في مايو 2024 والذي يترأسه بدير الأنبا بيشوي.

ونشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية سلسلة تحت عنوان “سر الفرح”، وذلك بالتزامن مع اقتراب الكنيسة لصنع الميرون المقدس لعام 2024.

وقال المركز الإعلامي إنه يعتبر الميرون مكونا أساسيا في خدمة الكنيسة لأنه زيت مسحة الروح القدس الذي يتم من خلاله التكريس (أي التخصيص) لله بحلول الروح القدس فيستخدم مع الأشخاص المعمدين وفي تدشين المذابح والأيقونات والمعموديات، وأواني الخدمة وفي صلوات تقديس مياه المعمودية.

وتابع: “كبقية المواد المستخدمة في الأسرار والصلوات الكنسية تبارك مواد الميرون 27 مادة عطرية مع زيت الزيتون النقي بطقس الرشومات الثلاث وفي تقديس الميرون يشارك أحبار الكنيسة في هذة الرشومات، حيث يرشم قداسة البابا البطريرك الرشمين الأول والثالث ويشترك الأباء المشاركون في الرشم الثاني”.

أضاف: “للمرة الـ41 في تاريخ كنيستنا يتم إعداد وتقديس زيت الميرون وزيت الغاليلاون ويتم الإعداد والتقديس من خلال صلوات وطقوس لها ملامح فريدة تجتمع معًا في هذة المناسبة فقط”.

تابع: “يمر زيتا الميرون والغاليلاون بعدة مراحل فيكون الإعداد بإضافة الزيوت العطرية إلى زيت الزيتون النقي في يوم، وبعدها يتم تقديس الميرون والغاليلاون بصلوات خاصة في يوم أخر ثم تضاف الخميرة المقدسة ليصبح الميرون جاهزين للإستخدام في احتياجات الخدمة”.

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