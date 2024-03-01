بالتزامن مع رمضان.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير 11 مارس

يكثر البحث حاليًا عن موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير لعام 2024، والذي يتزامن بدؤه مع صوم رمضان 2024.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء الصوم الكبير 2024، يوم الإثنين 11 مارس 2024، وذلك لمدة 55 يومًا تنتهي بليلة عيد القيامة المجيد في مايو المقبل.

صوم من الدرجة الأولى

ويعد الصوم الكبير من أصوام الدرجة الأولى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويمتنع الأقباط عن تناول الطعام الحيواني والأسماك، وتضم أصوام الدرجة الأولى في الكنيسة «صوم يونان، الصوم الكبير، صوم يومي الأربعاء والجمعة، صوم يومي برمون الميلاد والغطاس».

أما عن أصوام الدرجة الثانية هي أصوام التي تسمح فيها الكنيسة بتناول الأسماك وتضم «صوم الرسل، صوم العذراء، صوم الميلاد».

تفاصيل الصوم الكبير

الصوم الكبير مدته 55 يومًا دعي بالكبير لأنه يحتوي على ثلاثة أصوام هي:

1. أسبوع الاستعداد أو بدل السبوت.

2. الأربعون يومًا المقدسة التي صامها يسوع صومًا انقطاعيًا.

3. أسبوع الآلام.

وفي هذا الصوم لا يؤكل السمك الذي يؤكل في الصوم الصغير (صوم الميلاد)، وذلك زيادة في التقشف والتذلل أمام الله ونحن نمضي من وراء السيد المسيح مشاركين له في صومه عنا وفي تألمه وموته من أجلنا وهكذا نحمل الصليب معه بقدر استطاعتنا.

ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد الذي يحدد في أي سنة من السنين بحسب قاعدة حسابية مضبوطة.

بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه وإنما في يوم الأحد التالي له حسب تعاليم كنيسة الإسكندرية والتي تبعها العالم كله في القرون الأولى للمسيحية، بحيث لا يأتي المرموز إليه قبل الرمز وبحيث لا نعيد مع اليهود، مع الاحتفاظ بيومي الجمعة لتذكار صلب السيد المسيح والأحد لقيامته.