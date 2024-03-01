الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يترأس الاجتماع العام بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

الانبا باسيليوس فوزي
الانبا باسيليوس فوزي

ترأس مساء أمس، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا  للأقباط الكاثوليك، الاجتماع العام، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في الاجتماع الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وعدد من كهنة الإيبارشية. بدأ الاجتماع بفقرة الترانيم، مع المرنم صموئيل لطيف، والمرنمة مريم حلمي، وكورال يسوع الملكن  ثم ألقى المطران كلمة العظة بعنوان "أبواب مختلفة".
 

وعلى صعيد أخر ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بجهينة.

 دعوة الرب الأولى إلى يونان

شارك في الصلاة الأب إرميا عياد، راعي الكنيسة،  وألقى المطران  كلمة العظة حول "دعوة الرب الأولى إلى يونان". إذ يدعوه لينطلق إلى نينوى، ويحثّها على التوبة، لكنّ يونان لم يطع أمر الرب وذهب إلى مكان آخر، بعيدًا عن الرب، لأن تلك المهمّة كانت صعبة بالنسبة له، ولذلك ذهب إلى ترشيش وخلال العاصفة، التي سببتها الريح الشديدة، التي ألقاها الرب على البحر أُلقي يونان في البحر، لأن هَذِهِ الزَّوبعَةَ العَظيمَةَ قد حَلَّت بسببه، ولكن ما إن وقع في البحر حتى ابتلعه حوت، وبقى يونانُ في جَوفِ الحوتِ ثَلاثَةَ أَيّامٍ وَثَلاث لَيال، إلى أن قذفه إلى اليابس.

واستكمل الأب المطران: إن الدعوة الثانية عندما كلّم الله يونان ثانية، لكنَّ يونان أطاع هذه المرّة، وذهب إلى نينوى فَآمَنَ أَهلُ نينَوى بِالله، وَنادَوا بِصَومٍ وَلَبِسوا مُسوحًا مِن كَبيرِهِم إِلى صَغيرِهِم. فَرَأى اللهُ أَعمالَهُم، أَنَّهُم تابوا عَن طَريقِهِم الشِّرّير، فَنَدِمَ اللهُ عَلى الشَّرِّ الَّذي قالَ إِنَّهُ يَصنَعُهُ بِهِم، وَلَم يَصنَعهُ.

واختتم راعي الإيبارشية عظته: في حياتنا كثيرًا من الحيتان، تبلعنا منها: حوت النميمة، والكذب، والحقد، والكراهية، والشر، ولكن الكتاب المقدس يقول لنا في هذه الفترة: إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم حتى تحل علينا نعمة الغفران.

الانبا باسيليوس الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا لأقباط الكاثوليك كاتدرائية يسوع الملك

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