الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا بشارة يستقبل الأسرة الرهبانية بأسيوط في مطرانية بأبوقرقاص

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

استقبل الأنبا بشارة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، الأسرة الرهبانية الفرنسيسكانية بمنطقة أسيوط، وذلك في مقر المطرانية بأبوقرقاص البلد.

يأتي ذلك للاحتفال بعيد السيامة الأسقفية لنيافته، واليوبيل الفضي الكهنوتي للأب فرنسيس شعبيط راعي ورئيس دير سيدة الانتقال بالمدينة المريمية بدير درنكة، و قد شمل اللقاء الصلاة وكلمة روحية من نيافته للآباء الرهبان وتبادل التهاني.

أبناء إيبارشية أبوقرقاص يشاركون في مؤتمر الارسالية بالمقطم

وعلى صعيد آخر، شارك أبناء إيبارشية أبوقرقاص في مؤتمر الارسالية بالمقطم، وتأتي هذا المشاركة الفعالة بفضل تشجيع ومساندة الأنبا بشارة مطران الايبارشية، وتشجيع الأب أندراوس فهمي مسئول مكتب الرسالات البابوية بمصر علي التنظيم الرائع والمشجع للشباب في الخدمة وواقع الحياة.  

جاء ذلك بحضور البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصرـ والاباء الكهنة والرهبان والراهبات. 

 موعد بدء الكاثوليك الصوم الكبير 2024

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الصوم الكبير، المعروف بـ"صوم القيامة"، في 17 مارس 2024، وينتهى بعيد القيامة المجيد، في مايو 2024، وتقيم الكنيسة الكاثوليكية خلال الصوم الكبير صلوات القداس الإلهى بالكنائس والإيبارشيات المختلفة.

الأربعون المقدسة

الأب يوحنا زكريا نصرالله راعي كنيسة السيدة العذراء جزيرة الخزندارية – طهطا – سوهاج، في مقاله له عبر موقع الكنيسة الكاثوليكية،  أنه يطلق هذا الاسم على الصوم الأربعيني، وهو من أقدس الأصوام وأجلّها. رتبته الكنيسة المقدسة تشبها بمعلمها الإلهي الذي صام أربعين يوما وأربعين ليلة، اشتراكا معه في خلوته في البرية بعد عماده،

الانبا بشارة مطران إيبارشية ابو قرقاص للأقباط الكاثوليك الرهبانية الفرنسيسكانية بالمدينة المريمية بدير درنكة

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