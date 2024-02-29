الأنبا بشارة يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بنجع الدك

ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الخميس، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس بنجع الدك.

شارك في الصلاة الأب حبيب غطاس، راعي الكنيسة حيث قدم الذبيحة الإلهية من خلاص العالم أجمع، حيث أشار الأنبا بشارة في كلمة العظة إلى كيفية معايشة الفصح في حياتنا ففصحنا هو المسيح وعلينا أن نعيش العبور المستمر من الموت للحياة ومن الضعف، للقوة ومن اليأس، إلى الرجاء وهذا ما عاشه أهل نينوى بتوبتهم، وبتغييرهم، فمدح الرب إيمانهم.

وأوصى غطاس الجميع، ليكونوا شهودًا للقيامة، والرجاء، والإيمان الحي، العامل بالمحبة للجميع.

في السياق، شارك مساء اليوم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر في تكريم نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، من قبل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

أقيم الاحتفال بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالنزهة الجديدة، في ضيافة الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ومسؤول الهيئة.

وفاز الأنبا بولا بجائزة صموئيل حبيب للعمل التطوعي لعام ٢٠٢٤، التي تقدمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث شارك في حفل التكريم صاحبا النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بالإضافة إلى الشخصيات المختلفة الأخرى.

الخدمات الاجتماعيَّة للأنبا بولا:

خدم بالعديد من الأماكن في الداخل والخارج:

• عُيّن كاهنًا لرعيَّة السَّيدة العذراء بالنخيلة، أسيوط، لمدة 5 أعوام.

• عُيِّن كاهنًا لرعيّة الأقباط الكاثوليك في ملبورن، أستراليا، لمدة 5 أعوام.

• تولى شؤون رعيّة الأقباط الكاثوليك في سيدني، أستراليا 6 أشهر.

• أسس جمعية معا للتنمية 2007.