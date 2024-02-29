الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز

الكرازة

الأنبا صليب يترأس صلوات تجنيز القمص مكسيموس فهمي

كنيسة
كنيسة

أقيمت اليوم بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة صلوات تجنيز الأب المبارك القمص مكسيموس فهمي كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بالسنبلاوين، والذي رقد في الرب أمس.

صلى الصلوات الأنبا صليب أسقف ميت غمر والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة. ومجمع كهنة الإيبارشية، وسبق التجنيز قداس فصح يونان والذي أقيم بحضور جثمان الأب الراحل.

وولد الراحل  يوم ٣ أكتوبر ١٩٤٤ وسيم كاهنًا في ١ يناير ١٩٨٨، ونال رتبة القمصية يوم ٢٤ مايو ١٩٩٨.

ويقام مراسم الجناز مساء اليوم في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة.

تقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا صليب أسقف ميت غمر والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة ولمجمع كهنة المنصورة في نياحة الأب المبارك القمص مكسيموس فهمي، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته بالسنبلاوين، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية،نظم معهد الأنبا شنودة للدراسات الليتورجية والألحان القبطية التابع لإيبارشية إخميم وساقلته على مدار يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، مؤتمره العلمي الثاني في مقر بمطرانية إخميم.

تضمن المؤتمر إحدى عشر ورقة بحثية تعرض للمرة الأولى، قُدِمت على مدار أربعة جلسات، وتنوع محتواها ما بين مختلف فروع الدراسات الليتورجية.

وجاءت عناوين الأوراق البحثية الإحدى عشر، كالتالي:موضوع "كشف الرأس في الطقس القبطي طبقًا للمخطوطات والمطبوعات الطقسية" - الراهب ميصائيل البراموسي.

كما ركز على موضوع "إبصاليات تخص الأب البطريرك عند حضوره للكنيسة من مخطوط دفنار كنيسة القديسة بربارة" الباحث وجيه سامي، "خولاجي القديس سرابيون أسقف تمويس"الباحث دانيال سامي، وموضوع "مخطوطات الدار البطريركية في العالم الرقمي مخطوط لاهوت 110 نموذجًا"{أ. د. إبراهيم ساويرس.

كاتدرائية السيدة العذراء رئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة تجنيز القمص مكسيموس فهمي لشهيد مار مينا بالسنبلاوين الانبا صليب

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