الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

قداسة البابا تواضروس يشارك في احتفالية "قادرون باختلاف"

البابا تواضروس
البابا تواضروس

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، في احتفالية "قادرون باختلاف" لدعم ذوي القدرات الخاصة في نسختها الخامسة، والتي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

تضمنت الفعالية عددًا من العروض والفقرات التي قدمت نماذج متنوعة لأصحاب الإنجازات من "القادرين باختلاف" بمشاركة عدد من نجوم الفن والمجتمع.

في سياق متصل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

حضر الاحتفالية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن نيفين القباج، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بدأت الاحتفالية بتقديم أميرة حربي إحدى فتيات (قادرون باختلاف) والطالبة بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، وعقب ذلك، تم الاستماع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وتلى ذلك، عرض فيلم تسجيلي قصير عن دور الرئيس السيسي ودعمه وعطائه وحبه لـ (قادرون باختلاف)، وعرضت مشاهد عن احتفالات (قادرون باختلاف) على مدار السنوات الماضية وذلك بحضور الرئيس.

وعقب الفيلم التسجيلي شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز مع اثنين من شباب "قادرون باختلاف"  خلال الاحتفالية.

قداسة البابا تواضروس الثاني قادرون باختلاف احتفالية القدرات الخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي القادرين باختلاف الاحتفالية

مواد متعلقة

الكنسية تحتفي بذكرى القديس غريوجريوس معلم الكنيسة الأرمنية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل| اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية لبحث الهدنة فى غزة

رسميا.. موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الصيفي 2024

"مكناش قاصدين نقتله".. اعترافات تفصيلية للمتهمين بقتل "عامل رخام" فى البساتين

قبل حلول رمضان.. سر زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية (صور)

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية