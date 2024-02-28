قداسة البابا تواضروس يشارك في احتفالية "قادرون باختلاف"

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، في احتفالية "قادرون باختلاف" لدعم ذوي القدرات الخاصة في نسختها الخامسة، والتي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

تضمنت الفعالية عددًا من العروض والفقرات التي قدمت نماذج متنوعة لأصحاب الإنجازات من "القادرين باختلاف" بمشاركة عدد من نجوم الفن والمجتمع.

في سياق متصل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

حضر الاحتفالية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن نيفين القباج، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بدأت الاحتفالية بتقديم أميرة حربي إحدى فتيات (قادرون باختلاف) والطالبة بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، وعقب ذلك، تم الاستماع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وتلى ذلك، عرض فيلم تسجيلي قصير عن دور الرئيس السيسي ودعمه وعطائه وحبه لـ (قادرون باختلاف)، وعرضت مشاهد عن احتفالات (قادرون باختلاف) على مدار السنوات الماضية وذلك بحضور الرئيس.

وعقب الفيلم التسجيلي شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز مع اثنين من شباب "قادرون باختلاف" خلال الاحتفالية.