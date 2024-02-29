الخميس 29 فبراير 2024
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الكرازة

"تعليم الصم الأسقفية" تستضيف وفد من مدرسة ألمانية للصم

سامي فوزي رئيس أساقفة
سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية

استضافت وحدة الصُّم الأسقفية وفد ألماني من مدرسة الصم، التابعة للحكومة الألمانية تدعى Marcus Allee، وخلال زيارتهم أعرب د.سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن سعادتهِ البالغة بزيارة الوفد الألماني للكنيسة الأسقفية، مؤكدًا أهمية تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين مختلف فئات المجتمع.

واستهدفت الزيارة تبادل الخبرات بين وحدة الصم والمدرسة، حيث زار الوفد الألماني، فصول الصم بدءًا من المرحلة الأبتدائية وصولًا إلى المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى زيارة فصول الرسم والتخاطب والمشغولات اليدوية ومكتب ترجمة الكتاب المقدس بلغة الإشارة.

ضمت الزيارة ندوات من وحدة الصم والمدرسة، حيث قدم الوفد الألماني نبذة عن مدرستهم وعن وسيلة التدريس بها إذ تم استعراض الفصول المخصصة للصم الألمان من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، إضافة إلى ندوة قدمتها الدكتورة سحر الألفي، مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم عن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في توفير التعليم المجاني للطلاب الصم.

وشملت زيارة الوفد الألماني زيارات خارجية للمتحف القبطي والسبع كنائس وجامع عمرو بن العاص، إضافة لعمل ورشة عمل تجمع بين الإشارات المصرية والألمانية وتصويرها، وذلك بوحدة الصم الأسقفية.

جاء ذلك بحضور القس كلمينت راعي كنيسة الصم بمصر القديمة، ومادلين سوستانيس رئيس قطاع التعليم بالإبروشية، وكلير غايس مستشار الصم بالكنيسة الأسقفية، وشيري نبيل مدير وحدة تعليم الصم.

وحدة الصم الأسقفية مدرسة الصم التابعة للحكومة الألمانية للكنيسة الأسقفية للصم الألمان مرحلة رياض الأطفال

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