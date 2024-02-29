الخميس 29 فبراير 2024
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الكرازة

افتتاح المؤتمر السادس للمكتب الوطني للمنشآت الرسولية البابوية

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

افتتح الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، الخميس، المؤتمر السادس للمكتب الوطني للمنشآت الرسولية البابوية بمصر.

يقام المؤتمر بيت الآباء الفرنسيسكان بالمقطم، تحت شعار "قلوب متقدة وأقدام تسير"، انطلاقًا من رسالة قداسة البابا فرنسيس في اليوم العالمي للإرساليات، وذلك في الفترة من التاسع والعشرين من فبراير الجاري، وحتى الثاني من مارس المقبل.

يشارك في المؤتمر الأب أندراوس فهمي، مسؤول المكتب وعدد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات ومندوبو المكتب، من مختلف الإيبارشيات، بالإضافة إلى جمع من الشباب الكاثوليكي.

بدأ المؤتمر بصلاة القداس الإلهي، أعقبها تقديم المؤتمر من قبل الأب ميخائيل صبحي، مندوب المكتب الوطني للمنشآت الرسولية البابوية، عن إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

وألقى صاحب الغبطة كلمة تشجيعية للحاضرين حول "الرسالة"، انطلاقًا من شعار المؤتمر "قلوب متقدة وأقدام تسير"، ورسالة قداسة البابا فرنسيس، في اليوم العالمي للإرساليات، مؤكدًا أن الإرسال يعني المسؤولية، لأن عليه أن يكون مثالًا صالحًا للآخرين.

تلا ذلك بدء المحاضرة الأولى، التي ألقاها الأب روماني فوزي، مدرس الكتاب المقدس، مسؤول القسم التمهيدي، بالكلية الإكليريكية، بالمعادي، بعنوان "كلمة الله غذاء الرسالة"، كما تضمن اليوم الأول أيضًا شهادة حياة حول "الرسالة"، قدمتها الأخت كلارا الفرنسيسكانية.

كما يتضمن المؤتمر عددًا من المحاضرات التكوينية، وورش العمل المختلفة، والفقرات التنشيطية الإرسالية، والأوقات الروحية، وغيرها من الفقرات المتنوعة الأخرى.

لبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة المؤتمر السادس للمكتب الوطني للمنشآت الرسولية البابوية بمصر بيت الآباء الفرنسيسكان قداسة البابا فرنسيس

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