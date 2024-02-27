انطلاق المؤتمر العلمى الثانى لمعهد "الأنبا شنودة" بإخميم

نظم معهد الأنبا شنودة للدراسات الليتورجية والألحان القبطية التابع لإيبارشية إخميم وساقلته على مدار يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، مؤتمره العلمي الثاني في مقره بمطرانية إخميم.



تضمن المؤتمر إحدى عشر ورقة بحثية تعرض للمرة الأولى، قُدِمت على مدار أربع جلسات، وتنوع محتواها ما بين مختلف فروع الدراسات الليتورجية.



وجاءت عناوين الأوراق البحثية الإحدى عشر، كالتالي:- "كشف الرأس في الطقس القبطي طبقًا للمخطوطات والمطبوعات الطقسية" للراهب ميصائيل البراموسي، و"إبصاليات تخص الأب البطريرك عند حضوره للكنيسة من مخطوط دفنار كنيسة القديسة بربارة" الباحث وجيه سامي.



كما تطرق لموضوع "خولاجي القديس سرابيون أسقف تمويس" الباحث دانيال سامي، "مخطوطات الدار البطريركية في العالم الرقمي مخطوط لاهوت 110 نماذج" {أ. د. إبراهيم ساويرس،و "التغيرات التي طرأت على البصخة المقدسة بدءًا من القرن العاشر الميلادي" الباحث رفيق عادل (ألقاها نيابة عنه القس بيتر وجيه)، وموضوع "الاستخدام الليتورجي لأسفار الانبياء الصغار" القس إشعياء فوزي، و"أرباع الناقوس كعنصر ليتورجي مستقل: النشأة والتطور" الباحث مايكل حلمى، و"صلاة الثالث: (صلاة صرف الروح - صلاة رفع الحصير)" القمص يسطس فانوس، "طروحات للأبوين الأنبا يحنس القصير، الأنبا موسي الأسود من مخطوط دير أبوحنس، مخطوط بورجيا 101 قبطي" الباحث خلف شحاتة ملك.



كما ناقش المؤتمر موضوع "إعداد الموعوظين كنموذج للتنشئة المسيحية" القس مينا القمص إسحق، و"محاولة جمع وتحقيق كتاب تفسير التفسير" الباحثون: عماد حرز - إسحق الباجوشي،كما عرض على هامش المؤتمر كتاب سير البيعه المقدسه للباحث شريف رمزي.



وحضر المؤتمر ١٢٠ من الآباء الكهنة والرهبان والمكرسين والمرتلين والباحثين وأساتذة وطلبة المعاهد الدينية والكليات

الإكليريكية من عدة إيبارشيات.



وأقيم على خلال المؤتمر معرض للكتاب تضمن مؤلفات لمدرسي المعهد ومؤلفات لبعض الباحثين في مختلف فروع الدراسات الليتورجية، بالإضافة إلى بعض المقررات التي يتم تدريسها بالمعهد.

