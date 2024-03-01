الأنبا باخوم يلتقي أسر وشباب كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط

التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أمس ، أسر وشباب كاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط، وبعض كنائس الإيبارشية.

جاء ذلك بدعوة من الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأب ميشيل زاهر، راعي الكاتدرائية.

أقيم اللقاء بمقر قاعة السمائيين، بأسيوط، بحضور الأب ميشيل زاهر، راعي الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة، وأبناء مختلف كنائس إيبارشية أسيوط.

عظة بعنوان طوبيا وسارة بين حياة وموت

تضمن اللقاء عددًا من الترانيم الميلادية، بقيادة كورال الكاتدرائية، كما ألقى الأنبا باخوم عظة للحاضرين بعنوان "طوبيا وسارة بين حياة وموت"، انطلاقًا من المشروع الرعوي "الصلاة".

وفي سياق آخر، تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الصوم الكبير، المعروف بـ«صوم القيامة»، في 17 مارس 2024، وينتهى بعيد القيامة المجيد، في مايو 2024.

موعد بدء الكاثوليك الصوم الكبير 2024

وتقيم الكنيسة الكاثوليكية خلال الصوم الكبير صلوات القداس الإلهى بالكنائس والإيبارشيات المختلفة.

الأربعون المقدسة

الأب يوحنا زكريا نصرالله راعي كنيسة السيدة العذراء جزيرة الخزندارية – طهطا – سوهاج، في مقاله له عبر موقع الكنيسة الكاثوليكية: أنه يطلق هذا الاسم على الصوم الأربعيني، وهو من أقدس الأصوام وأجلّها. رتبته الكنيسة المقدسة تشبها بمعلمها الإلهي الذي صام أربعين يوما وأربعين ليلة، اشتراكا معه في خلوته في البرية بعد عماده.