الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

تفاصيل مشاركة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى حفل "افتح لى قلبك"

حفل (افتح لي قلبك
حفل (افتح لي قلبك

شاركت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، بحفل (افتح لي قلبك) الذي أحياه كل من فريق (تي شوري) للتسبيح الكنسي، وفريق (جنود الكلمة) للمسرح الكنسي على مسرح (العلية) في كنيسة السيدة العذراء مريم في عزبة النخل- القاهرة.

جاء ذلك بحضور الأنبا سيداروس، أسقف عام عزبة النخل والمرج، وقدس الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، وعدد من الآباء الكهنة، إذ شاركت الشماسة نورا ملوح، قائد كورال السيدة العذراء مريم السرياني الأرثوذكسي، بعدد من التراتيل والأغاني الروحية باللغة السريانية وحسب الطقس الأنطاكي المقدس.

وقدم فريق (تي شوري) أول ألبوم ترانيم خاص به، كما أدَّت المرنمة نازريت باولس من السودان، مجموعة من التراتيل باللغة الأمهرية، ثم تخلل الحفل عروض مختلفة من فريق (جنود الكلمة) للمسرح.

وأعرب الأب الربان عن بالغ سعادته بهذه المشاركة، وشكر الأنبا سيداروس والآباء الأجلاء والكورال على حفاوة الاستقبال والدعوة الكريمة، كما أفصح عن عظيم فخره بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، التي تنمو أكثر وأكثر في النعمة بشكل مستمر وملحوظ.

كانت قد احتفلت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، بتذكار القديس العظيم مار سويريوس تاج السريان، البطريرك الأنطاكي العظيم. 

الكنيسة السريانية السريانية الأرثوذكسية السريانية الأرثوذكسية في مصر كاهن الكنيسة السريانية الانبا سيداروس أسقف عام عزبة النخل

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