الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديسة يودوكيا الشهيدة

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الجمعة، ذكرى القديسة يودوكيا الشهيدة، ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، والذي أوضح أنها كانت في الأصل من السامرة، لكن لقبها "السامرية" ربما يكون مستمدًا من أعمالها الخيرية.

أبرز المعلومات عن القديسة يودوكيا الشهيدة