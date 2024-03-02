البطريرك يونان يحتفل برتبة درب الصليب من الأسبوع الثالث للصوم الكبير

احتفل غبطة البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، برتبة درب الصليب وذلك أمس الجمعة من الأسبوع الثالث من زمن الصوم الكبير لهذا العام، وهي تُقام أيّام الجمعة من أسابيع الصوم الكبير، وذلك في كنيسة مار اغناطيوس الأنطاكي، في الكرسي البطريركي، المتحف – بيروت.

شارك في الرتبة المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، وجمع من المؤمنين.

خلال الرتبة، طاف غبطته داخل الكنيسة متأمّلًا بمراحل درب الصليب، فيما تلا المؤمنون الترانيم العذبة الخاصّة بهذه الرتبة بلحن الآلام.

ماهي رتبة درب الصليب؟

درب الصليب، هو رتبة طقسية تقام في زمن الصوم الكبير، وفي أسبوع الآلام، في الكنيسة أو على الطرقات العامة، وتقرأ فيها نصوص صلب المسيح على أربع عشر مرحلة من العهد الجديد إلى جانب بعض المراحل المأخوذة من التقاليد المسيحية. وترفق كل مرحلة من المراحل بتلاوة صلاة الأبانا، وتأمل اجتماعي أو روحي معيّن. يقام درب الصليب في الكنيسة الكاثوليكية، وهناك ممارسات شبيهة لدى الطوائف الأخرى.