السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بدء توافد أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية للمشاركة في اجتماعات المجمع

البابا والأنبا ديفيد
البابا والأنبا ديفيد

بدأ أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التوافد إلى القاهرة  للمشاركة في حضور جلسات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي تبدأ الإثنين المقبل وتستمر حتى الخميس 7 مارس، وتشهد رسامة أساقفة جدد يومي 9 و10 مارس، وصناعة الميرون المقدس يومي 11 و12 مارس.

واستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة أمس الجمعة، نيافة الأنبا ديڤيد أسقف إيبارشية نيويورك ونيوإنجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الملفات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية في إيبارشيته.

ومن المقرر أن يستقبل البابا تواضروس الثاني خلال الأيام المقبلة على هامش اجتماعات المجمع المقدس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمتابعة شئون الإيبارشيات قبيل انطلاق الصوم الكبير.

كما شارك عدد من أساقفة المهجر في تدشين كنيسة ابي سيفين بحدائق القبة، والذي ترأس البابا تواضروس الثاني تدشينها اليوم منهم الأنبا كاراس اسقف بنسلفانيا، بالإضافة إلى أنه شارك الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس الأسبوع الماضي في قداس تدشين كنيسة العذراء بارض الجولف.

وينعقد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد غدٍ الإثنين، وتستمر اجتماعاته فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حتى الأربعاء المقبل، الموافق ٦ مارس الجارى.

 على أن يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، جلسته الختامية، فى اليوم التالى الخميس ٧ مارس الجارى، فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، المجمع الذى يُعقد سنويًا سيناقش هذا العام عددًا من القضايا المهمة، والأوضاع الكهنوتية والتشريعية للكنيسة، ترفعها لجانه المختلفة التى تعقد على مدار الـ٣ أيام التى تسبق الجلسة الختامية، ويتكون المجمع المقدس من ١٢ لجنة تضم عددًا من المطارنة والأساقفة فى جميع المجالات الرعوية، وهى كالتالي: «السكرتارية، واللجنة الدائمة والرعاية والخدمة وشئون الإيبارشيات، وشئون الرهبنة والأسرة والإيمان والتعليم والطقوس والعلاقات العامة، والإعلام والمعلومات والعلاقات المسكونية وشئون المهجر».

قال مصدر كنسي إن كل لجنة من لجان المجمع المقدس الـ١٢ ستنعقد على حدة، بداية من بعد غدٍ الإثنين حتى الأربعاء المقبل، داخل الكاتدرائية المرقسية فى العباسية لدراسة المقترحات المقدمة إليها، وطرح توصيات لجميع القضايا لمناقشتها فى الجلسة العامة للمجمع، صباح الخميس ٧ مارس الجاري.

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