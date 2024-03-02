السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بث مباشر لصلوات تدشين كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس

كنيسة
كنيسة

ترأس اليوم السبت، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تدشين كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس الملحقة بكنيسة أبي سيفين بحدائق القبة.

وشارك البابا في طقس التدشين عددًا من أساقفة ومطارنة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسهم الأنبا ميخائيل أسقف حدائق القبة والأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، والأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر.

ويُتم إذاعه طقس صلوات التدشين عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أنه تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء الصوم الكبير 2024 والذي يستمر مدة 55 يومًا ينتهي بليلة عيد القيامة المجيد في مايو 2024.

ويعد الصوم الكبير أو الصوم المقدس من الأصوام ذات الدرجة الأولي في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي لايسمح فيها بتناول السمك.

أما عن أصوام الدرجة الثانية هي أصوام التي تسمح فيها الكنيسة بتناول الأسماك وتضم «صوم الرسل، صوم العذراء، صوم الميلاد».

وفي هذا الصوم لا يؤكل السمك الذي يؤكل في الصوم الصغير (صوم الميلاد)، وذلك زيادة في التقشف والتذلل أمام الله ونحن نمضي من وراء السيد المسيح مشاركين له في صومه عنا وفي تألمه وموته من أجلنا وهكذا نحمل الصليب معه بقدر استطاعتنا.

ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد الذي يحدد في أي سنة من السنين بحسب قاعدة حسابية مضبوطة.

بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه وإنما في يوم الأحد التالي له حسب تعاليم كنيسة الإسكندرية والتي تبعها العالم كله في القرون الأولى للمسيحية، بحيث لا يأتي المرموز إليه قبل الرمز وبحيث لا نعيد مع اليهود، مع الاحتفاظ بيومي الجمعة لتذكار صلب المسيح والأحد لقيامه.

البابا تواضروس الثاني تدشين كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس القديس الأنبا أنطونيوس الأنبا انطونيوس كنيسة أبي سيفين

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