السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا توما يلتقي مجلس فرع خدمة يسوع السجين بالإيبارشيّة

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

التقى الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بعض أعضاء مجلس فرع خدمة يسوع السجين بالإيبارشيّة، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء الأب عِمّانُوئِيل محروس، مسؤول الخدمة، والأخت هناء سيدهم، والدكتور رامي ماجد، أمين الخدمة، وممثلين عن المجلس.

تضمن الاجتماع مناقشة بعض الأمور الداخلية، الخاصّة بالخدمة، في إطار متابعة، ودعم، وتوجيه صاحب النيافة للخدمة، من أجل الاهتمام بتقديم الدعم الروحي، والاجتماعي، والمادي لأعضاء الخدمة، وأسرهم، لإعلان حبّ الله الفيّاض، ورحمته اللامتناهية، ونعمته الوافرة، من خلال الخدّام المتطوعين للخدمة، بفرح، وسخاء.

الانبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك خدمة يسوع السجين الانبا بشارة الأسرة الرهبانية

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