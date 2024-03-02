السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

تعرف على كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بعد تدشينها اليوم

البابا خلال التدشين
البابا خلال التدشين

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان الكائنة داخل كنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة.

واستقبل نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، وكهنة الكنيسة، قداسة البابا لدى وصوله.

واصطف فريق الكشافة ترحيبًا بقداسته وعزف موسيقاه المميزة، وقدم مجموعة من الأطفال باقات الورود لقداسة البابا، ثم توجه قداسته إلى اللوحة التذكارية التي تؤرخ للتدشين، وأزاح  الستار عنها.

كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بكنيسة الشهيد أبي سيفين - حدائق القبة في سطور:
•عام ١٩٤٨ تم شراء أرض الكنيسة.
•في ١٩٥٩ صدر القرار الجمهوري ببناء الكنيسة.
•زارها القديس البابا كيرلس السادس مرتين عامي ١٩٦٠ و١٩٦٤.
•زارها المتنيح البابا شنودة الثالث عام ١٩٧٣.
•تعمرت الكنيسة في حبرية المتنيح البابا شنودة الثالث بعد أن كانت هيكلًا خشبيًّا فقط.
•عام ٢٠٠٣ تم شراء أرض مبنى خدمات القديس الأنبا أنطونيوس بالكنيسة، وإتمام عقودها عام ٢٠١٢.
•عام ٢٠١٤ تأسس مبنى الخدمات.
•زارها قداسة البابا تواضروس الثاني عام ٢٠١٥ ودُشنت بيده مذابح كنيسة الشهيد أبي سيفين.
•٢ مارس ٢٠٢٤ دشن قداسة البابا تواضروس الثاني كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس الملحقة بكنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة.

الصوم الكبير

جدير بالذكر أنه تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء الصوم الكبير 2024 والذي يستمر مدة 55 يومًا ينتهي بليلة عيد القيامة المجيد في مايو 2024.

ويعد الصوم الكبير أو الصوم المقدس من الأصوام ذات الدرجة الأولي في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي لايسمح فيها بتناول السمك.

أما عن أصوام الدرجة الثانية هي أصوام التي تسمح فيها الكنيسة بتناول الأسماك وتضم «صوم الرسل، صوم العذراء، صوم الميلاد».

وفي هذا الصوم لا يؤكل السمك الذي يؤكل في الصوم الصغير (صوم الميلاد)، وذلك زيادة في التقشف والتذلل أمام الله ونحن نمضي من وراء السيد المسيح مشاركين له في صومه عنا وفي تألمه وموته من أجلنا وهكذا نحمل الصليب معه بقدر استطاعتنا.

البابا البابا تواضروس الثاني كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان كنيسة الشهيد ابي سيفين الانبا ميخائيل قطاع حدائق القبة

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بث مباشر لصلوات تدشين كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس

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