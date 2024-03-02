المطران عطا الله حنا: لا يجوز الصمت امام هول المأساة المروعة في غزة

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم بأن حالة الصمت عند البعض أمام هول المجازر والمآسي المروعة في غزة لا يمكن تفسيرها وتبريرها بأي شكل من الأشكال.



وتابع: نتفهم الهواجس الأمنية ومظاهر الملاحقة ولكن هذا لا يجوز ان يؤدي بالبعض إلى أن يكونوا في حالة خوف وتردد من ان يعبروا عن موقف انساني بالدرجة الاولى رافض للحرب ومندد بها ومطالبا بوقفها.



وأضاف: هناك مسألة إنسانية بالدرجة الأولى إضافة إلى أبعادها الأخرى والصمت أمام معاناة أهلنا في قطاع غزة إنما هى ظاهرة غير صحية وهؤلاء الصامتين المتخوفين اقول لهم اكسروا صمتكم وعبروا عن موقفكم فأهلنا في غزة يستحقون ان نكون الى جانبهم وان نطالب بأن تتوقف الحرب وهذه المأساة المروعة التي يتعرضون لها.



وأوضح: خمسة أشهر من الحرب والدمار والدماء والمعاناة وأضعف الايمان وهذا ما اقوله للخائفين والصامتين ارفعوا الدعاء من اجل اهلكم في غزة واضعف الايمان ان طالبوا بأن يتوقف العدوان حقنا للدماء ووقفا للدمار.



وتابع: لم يعد مقبولا أن يكون البعض في حالة صمت بعد كل هذه المآسي الانسانية فالواجب الاخلاقي والانساني والروحي والوطني يدعونا جميعا لكي نقول كلمة حق في هذا الزمن العصيب وهي المطالبة بوقف هذه المأساة المروعة التي تستهدف اهلنا في غزة الآبية.

ولفت: بأن مجزرة الطحين واستهداف المدنيين الابرياء وهم ينتظرون بعض المواد الغذائية إنما هى مجزرة جديدة تضاف الى سلسلة الجرائم والمجازر المرتكبة بحق شعبنا.



وتابع: وما أكثر المظالم التي تعرض لها هذا الشعب منذ النكبة وحتى اليوم ولكن وبالرغم من كل ذلك سيبقى الفلسطينيون متمسكون بانتماءهم وثوابتهم وقضيتهم العادلة والتي هي انبل واعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث.



مضيفًا: المسيحيون في هذه الديار لا يجوز على الاطلاق ان يكونوا حياديين امام هذه المأساة فالبعض يريدنا ان نكون صامتين دون ان نولي اهمية للاحداث المأساوية الراهنة ولكننا لن نقبل بذلك ولن نستسلم لهذه المشاريع المشبوهة التي تهدف الى جعل المسيحيين متقوقعين ومنعزلين وبعيدين عن هموم وهواجس شعبهم وهم مكون اساسي من مكونات هذا الشعب.



وتابع: نحذر من خطورة ما يبث عبر بعض المنصات الاعلامية في وسائل السوشيل ميديا من تحريض وسموم وبث لثقافة الكراهية وبعض هذه المنصات تستهدف المسيحيين الفلسطينيين بهدف غسل ادمغتهم وتوجيههم في اتجاهات غير صحيحة وحرف بوصلتهم.



مختتمًا: كم نحن بحاجة الى الوعي في هذا الزمن وكم نحن بحاجة الى الحكمة والرصانة في هذه الحقبة الزمنية العصيبة لكي يتمكن البعض من التمييز ما بين الخيط الابيض والخيط الاسود.