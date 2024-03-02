السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

تاريخ صناعة الميرون المقدس قبل صناعته الأسبوع المقبل

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، طقس صناعة الميرون المقدس في 11 و12 مارس 2024، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والذي يبدأ بالتزامن مع بداية الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 55 يومًا، إذ يبدأ في 11 مارس 2024.

ومن المقرر أن يشارك البابا في طقس صناعة الميرون المقدس عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر وخارجها، ومن المقرر أن يضيف البابا تواضروس الثاني خميرة الميرون المقدس في قداس شم النسيم في مايو 2024 والذي يترأسه بدير الأنبا بيشوي.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن صناعة الميرون المقدس:

صنع الميرون للمرة الأولى في  عصر البابا أثناسيوس الرسولي  البطريرك الـ20 في مدينة الإسكندرية عام 340.

صنع الميرون للمرة الثانية في عصر البابا ثاؤفيلس البطريرك رقم 23 في مدينة الإسكندرية عام 400.

صنع الميرون للمرة الثالثة في عصر البابا مقار الأول البطريرك رقم 59 لأول مرة في دير الأنبا مقار بوادي النطرون عام 940.

صنع الميرون للمرة الرابعة في عصر البابا ثيؤفانيوس البطريرك رقم 60 بدير أبو مقار بوادي النطرون، وذلك للمرة الثانية في تاريخ الدير عام 952.

صنع الميرون للمرة الخامسة  في عصر البابا مينا الثاني البطريرك رقم 61 في دير القديس أبو مقار عام 970.

صنع الميرون السادسة  في عصر البابا ابرام بن زرعة البطريرك رقم 62 لأول مرة في مدينة القاهرة في الكنيسة المعلقة بمصر القديمة.

جدير بالذكر أنه ينعقد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد غدٍ الإثنين، وتستمر اجتماعاته فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حتى الأربعاء المقبل، الموافق ٦ مارس الجارى، على أن يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، جلسته الختامية، فى اليوم التالى الخميس ٧ مارس الجارى، فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

المجمع الذى يُعقد سنويًا سيناقش هذا العام عددًا من القضايا المهمة، والأوضاع الكهنوتية والتشريعية للكنيسة، ترفعها لجانه المختلفة التى تعقد على مدار الـ٣ أيام التى تسبق الجلسة الختامية. 

ويتكون المجمع المقدس من ١٢ لجنة تضم عددًا من المطارنة والأساقفة فى جميع المجالات الرعوية، وهى كالتالى: «السكرتارية، واللجنة الدائمة والرعاية والخدمة وشئون الإيبارشيات، وشئون الرهبنة والأسرة والإيمان والتعليم والطقوس والعلاقات العامة، والإعلام والمعلومات والعلاقات المسكونية وشئون المهجر».

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