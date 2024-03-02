قبل رسامتهم 10 مارس.. "الأرثوذكسية" تنشر صفات الأب الأسقف

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني رسامات الأساقفة الجدد خلفًا للأساقفة الراحلين يومي 9 و10 مارس 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة وذلك لإيبارشيات نجع حمادي وجنوب المانيا والمنصورة وشمال فرنسا.

جدير بالذكر شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية رحيل عددٍ من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا.

ونشر المركز الإعلامي صفات الأب الأسقف وفقًا للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية وهي أبوة حاضرة، الأبوة يجب أن تكون هي الحاكم والفيصل في كلامه وتصرفاته وعلاجه للمشكلات وفكر متجدد، يقدم روح وإيمان وتراث الكنيسة بمفردات اليوم ويحافظ على سيرة طاهرة، الحفاظ على طهارة السيرة التي تميز الرهبنة أمام نفسه وأمام الشعب.

وأن يحافظ على معادلة الأصالة والمعاصرة، وأن يكون قدوة صالحة، يجب أن يكون الأسقف هو النموذج الأول بين رعيته وأبنائه وأن يخدمهم لا بالكلام بل بالقدوة أولا.

وكان قد وجه الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس خطابا للأساقفة، اعلن فيه فتح باب الطعون على ترشيحات اثنين من المرشحين على منصب الأساقفة الجدد والمقرر رسامتهم الأسبوع المقبل.

وقال سكرتير المجمع في خطابه - حصل “الدستور” على نسخة منه- مرسل إلى نيافتكم ترشيح اثنين من الآباء الرهبان للسياحة في الدرجة الاسقفية لإبداء أى ملاحظات قبل الإعلان الرسمي.

1- القمص اقلاديوس السرياني استفًا لدير الانبا باخوميوس بالاقصر والمعروف بدير الشايب.

٢ - القمص انسطاسي السرياني اسقفا لايبارشية نجع حمادي وكل توابعها

مضيفًا: “نرجو إرسال أى ملاحظات قبل الساعة العاشرة مساء يوم الأحد 3 مارس 2024 ونعمة المسيح تشملنا جميعًا”..

جدير بالذكر أنه تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 11 مارس 2024