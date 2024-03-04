البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية نجع حمادي عبر زوم

عقد إجتماع بدير الانبا بضابا للراهبات بنجع حمادي برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية واللجنة البابوية المشرفة علي إيبارشية نجع حمادي وتوابعها وهم نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص وتوابعها ونيافة الحبر الجليل الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها ونيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق العامر وأباء كهنة الإيبارشية.

جاء ذلك عبر برنامج الزوم وتفقد قداسته من خلال الاجتماع أمور الايبارشية واطمئن على الخدمة بالإيبارشية واختتم اللقاء مصلي لله ان يختار راعي صالح للإيبارشية ومصلي من أجل الخدمة ومن أجل الأباء الكهنة وشعب الإيبارشية.

جدير بالذكر أنه تنتظر عددًا من ايبارشيات الإيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رسامة أساقفة جدد لها في 9 و10 مارس وذلك بعد فقدان أساقفتها خلال الفترة الماضية.

وكشفت مصادر كنسية، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن البابا تواضروس الثاني سيترأس رسامات أساقفة جدد للإيبارشيات التي فقدت أساقفتها في مارس 2024.

موعد رسامة أساقفة جدد

ولفتت المصادر الكنسية، إلى أنه تم إلغاء سيمنار المجمع المقدس والذي كان مزمع عقده في نوفمبر 2023، على أن يترأس قداسة البابا رسامات الاساقفة الجدد، وطقس الميرون واجتماعات المجمع المقدس في مارس 2024.

ومن المقرر أن يسيم قداسة البابا أساقفة جدد لإيبارشيات نجع حمادي وذلك خلفًا للأنبا كيرلس أسقف الإيبارشية، والذي رحل في 22 ديسمبر 2022، وأسقفًا لإيبارشية المنصورة خلفًا للأنبا داود أسقف الإيبارشية والذي رحل في ديسمبر 2022، وأسقفًا خلفًا للأنبا أثناسيوس اسقف طولون ومارسيليا والذي رحل في أكتوبر الماضي، وأسقفًا خلفًا للأنبا ميشائيل أسقف ألمانيا.

واستقر البابا تواضروس الثاني على اسقف نجع حمادي وهو الراهب انسطاسي السرياني ووجه الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس خطابًا لاساقفة الكنيسة فاتحا باب الطعون على المرشحين الجدد

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية