اليوم إغلاق باب الطعون على مرشحين لإيبارشية نجع حمادي ورئاسة دير الشايب

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يومي 9 و10 مارس 2024 لرسامة أساقفة جدد للإيبارشيات التى خلت وينتظر رسامة أساقفة لها هى: «نجع حمادى» و«المنصورة» و«مارسيليا وطولون» و«جنوب ألمانيا»، و«رئيس دير الشايب».

اذ من المقرر أن يتم غلق باب الطعون على اسقف نجع حمادي واسقف دير الشايب بعد توجيه سكرتير المجمع المقدس خطابا لأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية.

إذ وجه الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس خطابا للأساقفة، اعلن فيه فتح باب الطعون على ترشيحات اثنين من المرشحين على منصب الأساقفة الجدد والمقرر رسامتهم الأسبوع المقبل، وذلك بعد أستقرار البابا تواضروس الثاني على أسقف نجع حمادي ورئيس دير الشايب بالأقصر.

وقال سكرتير المجمع في خطابه - حصل “الدستور” على نسخة منه- مرسل إلى نيافتكم ترشيح اثنين من الآباء الرهبان للسياحة في الدرجة الاسقفية لإبداء أى ملاحظات قبل الإعلان الرسمي.

وهم القمص اقلاديوس السرياني استفًا لدير الانبا باخوميوس بالاقصر والمعروف بدير الشايب، والقمص انسطاسي السرياني أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وكل توابعها

مضيفًا: “نرجو إرسال أى ملاحظات قبل الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد 3 مارس 2024 ونعمة المسيح تشملنا جميعًا”.