تواصل اجتماعات المجمع المقدس بالكاتدرائية العباسية

استأنفت مساء أمس لجان المجمع المقدس اجتماعاتها، حيث عقدت لجنة الرعاية والخدمة اجتماعها، برئاسة مقرر اللجنة نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، وناقشت عددًا من الموضوعات من خلال أعمال لجانها الفرعية، وهى لجان خدمة إخوة المسيح الأصاغر، الصحة النفسية ومكافحة الإدمان، بيوت الضيافة، رعاية المغتربين، السجون، التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، ذوى القدرات الخاصة، التنمية الاجتماعية.

تلاها اجتماع اللجنة المجمعية للأسرة، برئاسة نيافة الأنبا مكسيموس، حيث استعرض مقررو اللجان الفرعية الضامة للجنة الرئيسية، تقارير عمل اللجان، وهي لجان المقبلين على الزواج، المتزوجين، المرأة، المسنين، الطفولة، خدمة الرجال.

وتتواصل اجتماعات بقية لجان المجمع المقدس اليوم وغدًا.



قداسة البابا يستقبل عددًا من الآباء الأساقفة

كان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، أمس الاثنين، عددًا من الآباء الأساقفة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للجان المجمع المقدس التي بدأت صباح أمس.

وعرض الآباء الأساقفة خلال لقاءاتهم التي جرت بشكل منفرد مع قداسة البابا موضوعات رعوية خاصة بخدمتهم.

والآباء الأساقفة الثلاثة، هم على الترتيب، أصحاب النيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا بيشوي أسقف أسوان.



كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني،، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من الآباء أساقفة إيبارشيات المهجر، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للجان المجمع المقدس التي بدأت صباح اليوم.

قدم الآباء الأساقفة خلال لقاءاتهم مع قداسة البابا تقارير عن خدماتهم واستشاروه في بعض الملفات الرعوية.

واستقبل قداسته الآباء الأحبار،وهم على الترتيب، أصحاب النيافة الأنبا أغاثون أسقف البرازيل، والأنبا مينا أسقف ميسساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، والأنبا يوسف أسقف بوليڤيا، والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية، وجنوبي فرنسا، والأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكي بالولايات المتحدة، والأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر وشمالي ألمانيا، والأنبا دانييل أسقف سيدني بأستراليا.