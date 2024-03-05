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الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي كريستوفورو ماكاسولي كاهن ميلانو الفرنسيسكاني

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحيي الكنيسة الكاثوليكية اليوم ذكرى الطوباوي كريستوفورو ماكاسولي كاهن ميلانو الفرنسيسكاني، واستعرض أبرز المعلومات الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، موضحا أن العائلة الجديدة من الفرنسيسكان المحافظين.، هي جماعة كانت تحاول في ذلك الوقت العودة إلى الحياة والقوانين الأولى للقديس فرنسيس الأسيزي، كان القديس برناردينو دي سيينا مروجًا متحمسًا، كما أحصى الطوباوي كريستوفورو ماكاسولي من بين أتباعه.

 أبرز المعلومات عن الطوباوي كريستوفورو ماكاسولي
 

  • ولد كريستوفورو ماكاسولي في ميلانو لعائلة ماكاسولي النبيلة حوالي عام 1415، وفي سن العشرين دخل الرهبنة الفرنسيسكانية؛ ومن المعروف أنه كان واعظًا موهوبًا ومنارة للقداسة، وانتشرت شهرته بشكل مثير للإعجاب سواء بسبب التحويلات العديدة التي قام بها أو بسبب العجائب التي نسبت إليه باعتباره صانع المعجزات.
  • ووصل إليه مؤمنون كثيرون من أبعد الأماكن ليبارك المرضى والأطفال، ويستمعوا إلى صلواته وكلماته المليئة دائمًا بالمحبة والتفهم. وعاش في الدير حتى 5 مارس 1485، وهو التاريخ الذي دُعي فيه إلى الرب.
  • حوالي عام 1475 أسس دير القديسة ماريا ديلي جراتسي في فيجيفانو، جنبًا إلى جنب مع شقيقه الطوباوي باسيفيكو دا سيرانو، وقد تم بناء كنيسة الدير ذات الجمال الذي لا يضاهى من قبل جالياتسو سفورزا وتم تكريسها عام 1478. وفي هذا المكان، بعد حياة مكرسة ل "ماكاسولي، توفي في 5 مارس 1485م.
     
  • ودُفن في الكنيسة المذكورة حيث بقي حتى عام 1810، قبل أن يتم نقله إلى كاتدرائية فيجيفانو، إثر مراسيم القمع التي أصدرها نابليون.
  • وفى الأول من يوليو منح الفاتيكان بإنعام للإحتفال بالطوباوي  كريستوفورو في الرهبنة الفرنسيسكانية ولمدينة فيجيفانو الإيطالية.
  • وفى 29 يوليو 1899م أعلنه البابا لاون الثالث عشر طوباويًا. وتوجد لوحة للمذبح الرئيس لكنيسة ماريا ديلي جراتسي  ( مريم سيدة النعم ) التي يرجع تاريخها إلى عام 1503م والتي يوجد فيها الطوباوي كريستوفورو مع القديس برناردينو دي سيينا  ساجدين عند أقدام العذراء مريم. 
     
الكنيسة الكاثوليكية الطوباوي كريستوفورو ماكاسولي كاهن ميلانو الفرنسيسكاني الاب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني -

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