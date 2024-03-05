الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي كريستوفورو ماكاسولي كاهن ميلانو الفرنسيسكاني

تحيي الكنيسة الكاثوليكية اليوم ذكرى الطوباوي كريستوفورو ماكاسولي كاهن ميلانو الفرنسيسكاني، واستعرض أبرز المعلومات الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، موضحا أن العائلة الجديدة من الفرنسيسكان المحافظين.، هي جماعة كانت تحاول في ذلك الوقت العودة إلى الحياة والقوانين الأولى للقديس فرنسيس الأسيزي، كان القديس برناردينو دي سيينا مروجًا متحمسًا، كما أحصى الطوباوي كريستوفورو ماكاسولي من بين أتباعه.

أبرز المعلومات عن الطوباوي كريستوفورو ماكاسولي

