مؤتمر لشباب إيبارشية باريس وشمالي فرنسا بمشاركة الأنبا مرقس

نظمت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا في مؤتمر لشباب الإيبارشية، شارك فيه نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأب القس فيلوباتير نبيه كاهن كنيسة القديس مار مرقس، كليوباترا بالقاهرة.

تضمن برنامج المؤتمر إلى جانب القداسات اليومية، موضوعات إيمانية، من بينها: لماذا ينجح الشر؟ لماذا الألم؟ التقليد والشفاعة، الاختلافات مع الكاثوليك والبروتستانت.

كما اشتمل على ورش عمل وإجابة بعض الأسئلة الشائعة.

واختتم بلقاء للقس فيلوباتير نبيه مع المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا.



مشاركة الكنيسة القبطية في حفل اليوم الوطني لدولة بلغاريا

وكان قد شارك نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، في حفل السفارة البلغارية بمناسبة اليوم الوطني لدولة بلغاريا وأعرب السفير ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا في مصر عن تقديره لقداسة البابا والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعمق العلاقات بين مصر ودولة بلغاريا.

الاستعداد لبدء الصوم الكبير

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء الصوم الكبير 2024، يوم الإثنين 11 مارس 2024، وذلك لمدة 55 يومًا تنتهي بليلة عيد القيامة المجيد في مايو المقبل.

ويعد الصوم الكبير من أصوام الدرجة الأولى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويمتنع الأقباط عن تناول الطعام الحيواني والأسماك، وتضم أصوام الدرجة الأولى في الكنيسة «صوم يونان، الصوم الكبير، صوم يومي الأربعاء والجمعة، صوم يومي برمون الميلاد والغطاس».

أما عن أصوام الدرجة الثانية هي أصوام التي تسمح فيها الكنيسة بتناول الأسماك وتضم «صوم الرسل، صوم العذراء، صوم الميلاد».

ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد الذي يحدد في أي سنة من السنين بحسب قاعدة حسابية مضبوطة.

بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه وإنما في يوم الأحد التالي له حسب تعاليم كنيسة الإسكندرية والتي تبعها العالم كله في القرون الأولى للمسيحية، بحيث لا يأتي المرموز إليه قبل الرمز وبحيث لا نعيد مع اليهود، مع الاحتفاظ بيومي الجمعة لتذكار صلب السيد المسيح والأحد لقيامته.