غدًا.. البابا يترأس اللجنة الختامية لاجتماعات المجمع المقدس

يختتم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الخميس، عقد اجتماعاته التي بدأها يوم الأثنين الماضي.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الخميس، الجلسة الختامية للمجمع المقدس، بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والتي تناقش التوصيات والتقارير المقدمة من لجان المجمع المقدس الـ12، والتي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الماضية.

المجمع الذى يُعقد سنويًا سيناقش هذا العام عددًا من القضايا المهمة، والأوضاع الكهنوتية والتشريعية للكنيسة، ترفعها لجانه المختلفة التى تعقد على مدار الـ٣ أيام التى تسبق الجلسة الختامية.

وتناقش الجلسات قضايا: «شئون الأديرة والرهبان والحياة الرهبانية والديرية»، بينما تناقش لجنة «العلاقات المسكونية والحوارات» ما توصلت إليه مع «الكاثوليك» بشأن زواج المثليين، والذي طرحها الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس خلال انعقاد اللجنة.

ويتكون المجمع المقدس من ١٢ لجنة تضم عددًا من المطارنة والأساقفة فى جميع المجالات الرعوية، وهى كالتالى: «السكرتارية، واللجنة الدائمة والرعاية والخدمة وشئون الإيبارشيات، وشئون الرهبنة والأسرة والإيمان والتعليم والطقوس والعلاقات العامة، والإعلام والمعلومات والعلاقات المسكونية وشئون المهجر».

ومن المقرر أن تشهد اجتماعات المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية عرض أسماء أساقفة جدد للإيبارشيات التى خلت من أساقفتها خلال الفترة الماضية، على أن تجرى صلوات عشية الرسامة وقداس رسامة الأساقفة الجدد يومى ٩ و١٠ مارس الجارى، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

أبرز المعلومات عن المجمع المقدس

المَجْمع المقدس هو الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويرأسه البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويجتمع مرة كل سنة لمدة أسبوع من أجل مناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية، ويضم 12 لجنة أو أكثر، ويجتمع بدعوة من بابا الكنيسة أثناء الأزمات؛ ليعطي رأيه في الحدث- لكن جوهر عمله غير سياسي. ويضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والإيمان، وأمور الخدمة.

ويرأس المجمع المقدس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويضم مطارنة وأساقفة الكنيسة، ورؤساء الأديرة، ووكيلي البطريركية للإسكندرية والقاهرة.