الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد 2024

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 5 مايو 2024، بـ عيد القيامة المجيد، إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد 2024، في 4 مايو 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادته السنوية بمشاركة عددًا من أساقففة الكنيسة وكبار رجال الدولة.

أشهر أسماء عيد القيامة المجيد 

وعِيدُ الفِصْحِ، ويُعرف بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد القيامة والبصخة وأحد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

القمص يوحنا نصيف كنيسة السيّدة العذراء بشيكاجو، في مقالة له عن عيد القيامة المجيد، أنه بخصوص تحديد موعد عيد القيامة، فهذا له حساب فلكي طويل، يُسمَّى حساب "الإبقطي EPACTE”، وهي كلمة معناها: "عُمر القمر في بداية شهر توت القبطي من كل عام".

"عكس عيد القيامة".. متخصص: لا تهنئة كنسية بعيد الميلاد

موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بمناسبة عيد القيامة المجيد لعام 2024

وتابع:  تمّ وضع هذا الحساب في القرن الثالث الميلادي، بواسطة الفلكي المصري "بطليموس الفرماوي" (من بلدة الفرما بين بورسعيد والعريش) في عهد البابا ديمتريوس الكرّام (البطريرك رقم 12 بين عاميّ 189م - 232م) وقد نُسِبَ هذا الحساب للأب البطريرك، فدُعِيَ "حساب الكرمة".

واستكمل: وهذا الحساب يحدِّد موعد الاحتفال بعيد القيامة المسيحي بحيث يكون موحَّدًا في جميع أنحاء العالم. وبالفِعل وافق على العمل به جميع أساقفة روما وأنطاكية وأورشليم في ذلك الوقت، بناء على ما كتبه لهم البابا ديمتريوس الكرَّام في هذا الشأن. ولمّا عُقد مجمع نيقية عام325م أقرّ هذا الترتيب، والتزمت به جميع الكنائس المسيحيّة حتى عام 1582.
 

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية موعد عيد القيامة عيد القيامة 2024 احتفال عيد القيامة الاحتفال بعيد القيامة 2024

مواد متعلقة

الأنبا يوحنا يترأس سيامة ثلاثة كهنة لإيبارشية شمال الجيزة

مؤتمر لشباب إيبارشية باريس وشمالي فرنسا بمشاركة الأنبا مرقس

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي كريستوفورو ماكاسولي كاهن ميلانو الفرنسيسكاني

بطريرك الكاثوليك يشهد العرض المسرحى "مهاجر بريسبان" بالكلية الإكليريكية بالمعادى

تواصل اجتماعات المجمع المقدس بالكاتدرائية العباسية

أبرز نشاطات المجمع المقدس خلال الثلاث سنوات الماضية

البابا تواضروس يلتقي كهنة ايبارشية نجع حمادي عبر زوم

اليوم إغلاق باب الطعون على مرشحين لإيبارشية نجع حمادي ورئاسة دير الشايب

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

خالد الجندى يحذر من تصرف كارثى فى أموال الزكاة (فيديو)

ننشر أول صور لشاب قُتل على يد تاجر مخدرات فى المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟