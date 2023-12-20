الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بمناسبة عيد القيامة المجيد لعام 2024

كنيسة
كنيسة

يستعد المصريون  للاحتفال ببدء عام جديد هو 2024، والذي يمتلء بـالمناسبات الدينية والقومية، ولعل أبرز المناسبات الدينية التي يبحث الأقباط عن موعدها بشكل دوري هو عيد القيامة المجيد لعام 2024.

موعد عيد القيامة المجيد 2024

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 5 مايو 2024، بعيد القيامة المجيد، إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادته السنوية بمشاركة عددًا من أساقففة الكنيسة وكبار رجال الدولة.

أشهر أسماء عيد القيامة

وعِيدُ الفِصْحِ، ويُعرف بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد القيامة والبصخة وأحد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

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قداس عيد القيامة المجيد

الكنيسة لا تصلى المزامير ليلة عيد القيامة، كما يتخلل الاحتفال بقداس عيد القيامة تمثيلية القيامة وهى لا تعمل إلا ليلة هذا العيد المجيد حيث يغلق باب الهيكل وتطفأ أنوار الكنيسة ويدور حوار بين الكاهن (أو كبير الشمامسة "المرتل") ورئيس الكهنة بداخل الهيكل.. ثم تضاء الأنوار وتزف أيقونة القيامة في الكنيسة.

سبت النور

ويعرف اليوم الذي يسبق عيد القيامة بسَبْتُ النُّورِ أو السبت المقدس ويعرف أيضًا بسبت الفرح وأحيانا بالسبت الأسود

 يُقام قداس إلهي صباح السبت ثم يتم استقبال النور الذي يخرج بمعجزة إلهية حسب الاعتقاد المسيحي من كنيسة القيامة في القدس إلى جميع أرجاء العالم.

الصوم الكبير

ويسبق الأحتفال بعيد القيامة المجيد مايعرف بأسم الصوم الكبير ةالذي يبدأ 19 مارس 2024 لمدة 55 يومًا تنتهي بالأحتفال بعيد القيامة المجيد 2024.

والصوم الكبير أقدس أصوام السنة وأيامه هي أقدس أيام السنة، ويمكن أن نقول عنه إنه صوم سيدي، لأن سيدنا يسوع المسيح قد صامه. وهو صوم من الدرجة الأولي، إن قسمت أصوام الكنيسة إلي درجات.

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