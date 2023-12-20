موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد 2024

تبدأ احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد لعام 2024، في 7 يناير 2024، ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء 6 يناير 2024 مراسم وطقوس صلوات القداس الإلهي الخاص باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد 2024.

وُيصلي قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة.

الكنائس تتزين احتفالًا بالعيد

وتتزين الكنائس المسيحية بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

ومن جهته من المقرر أن يبعث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رسالته البابوية لعيد الميلاد المجيد 2024، وترجمتها لـ12 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية، على أن يترأس قداس العيد بالعاصمة الإدارية.

عيد الميلاد

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير، ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.

وفي المسيحية المبكرة لم يتم الاحتفال بعيد الميلاد، لاحقًا ومع بدء ترتيب السنة الطقسيّة اقترحت تواريخ متعددة للاحتفال بالعيد قبل أن يتم الركون إلى تاريخ 25 ديسمبر بعد نقاشات مستفيضة حول التاريخ الأنسب للاحتفال.

أما في السنة الكبيسة القبطية يكون الأحتفال بعيد الميلاد المجيد لمدة يومين، إذ يكون اليوم الزائد في آخر السنة 6 نسيئ ويكون 1 توت يوافق 12 سبتمبر بينما في السنة الميلادية يكون اليوم الزائد هو 29 فبراير ولذلك من 12 سبتمبر: 29 فبراير يكون هناك فارق يوم في التاريخ بين القبطي والميلادي ثم من 1 مارس تتوافق التواريخ مرة أخرى من 12 سبتمبر اليوم الزيادة في السنة القبطية حتى 29 فبراير اليوم الزيادة في الميلادي يظل يوم زايد فيكون 29 كيهك يوافق 8 يناير و11 طوبة وهو عيد الغطاس يوافق 20 يناير.

ولكن تحتفل الكنيسة يومي 28 كيهك و29 كيهك حتى لا نطيل فترة الحبل المقدس يومًا إذ أن من 29 برمهات: 29 كيهك في السنة العادية البسيطة هو 9 أشهر، ولكن السنة الكبيسة يكون الحساب من 29 برمهات حتى 28 كيهك هو 9 أشهر، لذلك يحتفل بيومي 28 و29 كيهك، أي 7، 8 يناير، وهذا يتكرر كل أربع سنوات في السنة الكبيسة فقط، تعتبرهم الكنيسة كأنهما صباح ومساء يوم واحد.